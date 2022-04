«Mariés au premier regard»: l’ultime manque de tact de Michaël envers Nathalie

Ainsi, après s’être tenu à distance de sa femme et lui avoir confirmé qu’il ne la considérait pas comme une potentielle épouse, le Disonais en a rajouté une ultime couche lors de leur dernier tête-à-tête en Grèce.

Bousculé par Nathalie, qui souhaitait lui donner une ultime chance de se rattraper et de raviver la flamme entre eux, le garagiste s’est montré cash: "On est lié. On va se revoir, mais on ne passera pas l’étape "Tu viens chez moi, je viens chez toi." Voilà."

D’un manque de tact rarement vu dans l’émission, Michaël a au moins eu le mérite de clarifier la situation pour Nathalie.

"Il a dit clairement que l’aventure s’arrêtait ici et qu’on allait rester amis. Comme il a dit, il n’a pas eu le clic quand il m’a vue et c’est resté, regrette la jeune quadragénaire. On pourrait encore parler pendant un mois que ça ne changerait rien chez Michaël. Je me sens déçu quand il dit ça car je suis quelqu’un qui fait les choses à 100%. Mais ici, il ne l’a pas fait."

Point positif, malgré tout: le Disonais a profité de son retour en Belgique pour coucher son ressenti sur papier, et expliquer, avec plus de douceur, ce qui n’avait pas fonctionné avec Nathalie. De quoi permettre aux deux célibataires de repartir sur de bonnes (nouvelles) bases.