«Pékin Express»: qui a été éliminé dans l’épisode 8?

Au fi des épisodes et des semaines, Jean-Claude et Axel sont devenus les chouchous de bon nombre de téléspectateurs, attendris par leur relation fusionnelle. Il faut dire que grand-père et son petit-fils donnent tout pendant les épreuves.

À bout de souffle en plein désert

Dans l’épisode de vendredi soir, Jean-Claude et Axel ont eu la joie de trouver rapidement un chauffeur pour les aider dans leur périple. Manque de chance: il était particulièrement lent et ne dépassait pas les 60 km/h. À tel point que les Français ont été doublés par le binôme Tarik et Ahmed pendant leur périple.

Dans le désert de Wadi Rum, Jean-Claude, 70 ans, a dû tirer un dromadaire sur lequel Axel avait pris place. Un périple éprouvant de 11 km en plein soleil pour le septuagénaire qui a fini par s’agenouiller dans le sable, à bout de souffle. Axel a voulu que son grand-père arrête l’aventure mais pas question pour Jean-Claude. Il a voulu continuer.

À l’issue de ce huitième épisode, Jean-Claude et Axel sont arrivés derniers et se sont retrouvés en duel final face à Jérémy et Fanny. La mission consistait à réaliser une spirale de dominos sans les faire tomber. Un final tendu: Jérémy a été bloqué dans les bouchons mais il a finalement eu plus de chance qu’Axel.

La demi-finale opposera la semaine prochaine les binômes Jérémy et Fanny, Tarik et Ahmed et Lucas et Nicolas. Nos Belges continuent donc l’aventure!