Adulé par ses fans durant des décennies, Patrick Juvet a composé de nombreux tubes avant une difficile traversée du désert. Tout juste un an après son décès, La Une lui rend hommage au travers d’un documentaire où l’on retrouve le témoignage de ses proches, de Nicoletta à Alain Chamfort, en passant par l’humoriste suisse Joseph Gorgoni ou encore Pierre Palmade. Patrick Juvet se dévoile comme jamais dans ce documentaire.

La Une, 20.55

DOCUMENTAIRE

Dali, l’homme qui aimait les muses

Salvador Dalí est indissociable de Gala, sa femme et sa muse. Ensemble ils formèrent un couple mythique. Pourtant d’autres femmes eurent une influence déterminante sur la vie et l’œuvre du peintre. En faisant le portrait de ces femmes –Isabelle, Amanda et Ana Maria– ce documentaire dessine en creux le portrait de l’artiste et éclaire sous un jour nouveau son parcours au cours de ce XXe siècle, en s’appuyant sur des archives, des entretiens et la visite des lieux qui ont ponctué sa vie.

La Trois, 20.35

DOCUMENTAIRE

Les artistes pionnières dans les années folles

En 1920, à Paris, l’art est partout et la modernité emporte tout sur son passage. Ce foisonnement est le fruit de l’imagination et du talent d’artistes venus du monde entier. Cocteau, Apollinaire, Modigliani… Les femmes sont aussi là: Suzanne Valadon, Marie Laurencin, Tamara de Lempicka, Chana Orloff, Joséphine Baker… À la fois artistes et femmes elles dessinent une identité féminine nouvelle. Libres d’esprit et de corps, elles explorent leur genre et interrogent – déjà – l’hégémonie du patriarcat.

France 5, 22.50