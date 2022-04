Le principeIl ne change pas: il s’agit pour les quatre membres du jury, le public et les téléspectateurs, de deviner quelle personnalité se retrouve cachée sous les costumes. Qu’ils soient comédiens, animateurs, sportifs, journalistes, chanteurs, humoristes ou politiques… ils s’affrontent en chantant des tubes connus de tous. Avant chaque performance, des indices sont dévoilés dans un film et après chaque performance, les enquêteurs questionnent la célébrité qui vient de chanter pour tenter de deviner son identité.

La voix de la personnalité n’est pas modifiée lorsqu’elle chante mais elle l’est quand elle répond aux questions des enquêteurs. Dès le premier épisode, deux célébrités seront démasquées lors de chaque soirée: une première en milieu d’émission, et une seconde en fin d’émission. Le public et les enquêteurs voteront après les performances pour le personnage qu’ils auront préféré. Les perdants seront éliminés et devront alors révéler leur identité.

Les personnalitésDeux stars internationales feront une prestation exceptionnelle, hors compétition, dans deux épisodes différents au cours de la saison et seront démasquées le soir même.

Les costumesSont déjà annoncés un caméléon, une banane, un cochon, un cosmonaute, un arbre, un Bernard-l’hermite, un tigre blanc, une coccinelle, un poisson corail et un cerf.

Le jury d’enquêteursIl est toujours composé d’Alessandra Sublet, Angun, Kev Adams et Jarry. Ce dernier a participé au tournage durant l’été 2021 avant de décider de rejoindre France Télé. Alessandra Sublet a annoncé qu’elle quittait également le show après cette 3esaison. Des enquêteurs viendront leur prêter main-forte lors de certains épisodes, après avoir performé sous un masque un unique titre en plateau

Le CorbeauIl viendra en cours de saison dévoiler de nouveaux indices aux enquêteurs, mais aussi des indices exclusifs aux téléspectateurs.

Le Trophée de l’Oreille d’orCe trophée récompensera celui ou celle, parmi les enquêteurs et Camille Combal, qui aura réussi à reconnaître le maximum de célébrités dès la première prestation.

TF1, 21.10