P!nk dévoile les chansons de sa vie

Artiste indépendante et anticonformiste, elle refuse de se laisser enfermer dans des catégories stéréotypées.

Dans ses concerts comme sur les réseaux sociaux, elle renouvelle sans cesse ses engagements en faveur de l’environnement, de la communauté LGBTQIA + et des droits des femmes.

"Madonna représentait tout ce que je voulais être"

À l’occasion de la sortie de son album Trustfall, il y a quelques mois et de sa tournée européenne de 2023 (NDLR: passée par Werchter Boutique, cet été), P!nk se livre sur les chansons qui ont marqué sa vie et sa carrière.

Née le jour où My Sharona de The Knack atteint la première place des charts, Alecia Moore (NDLR: le vrai nom de P!nk) a grandi à l’époque où le rock et le disco se disputaient les faveurs du public.

De Don MacLean qui lui évoque de doux souvenirs avec son père à Whitney Houston qui lui fera comprendre que si elle voulait chanter, il allait falloir prendre des cours et ne pas se contenter de ce qu’elle savait faire naturellement.

Ado rebelle, marqué par le divorce difficile de ses parents, P!nk trouve une icône à laquelle s’identifier: Madonna. "Elle représentait tout ce que je voulais être, explique P!nk dans le documentaire. Je n’avais qu’une envie: quitter ma vie et vivre. J’en avais marre des contraintes, des lectures de Bible le dimanche et toutes ces conneries dont je ne voyais pas l’intérêt. Alors que Madonna virevoltait et dansait, le majeur bien tendu ! C’était une vraie punk."

Il sera aussi question de What’s Up ? des 4 Non Blondes (dont la chanteuse Linda Perry produira son premier album, Misunderstood)et de Chris Stapleton, ses goûts sont éclectiques et ses influences, multiples.

Sur fond d’archives personnelles, entre nostalgie et distanciation, ce documentaire original retrace le parcours personnel et musical d’une chanteuse hors-norme.

