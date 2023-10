Les Rolling Stones à Bruxelles dans un pop-up store inédit

La boutique proposera non seulement le dernier album dans de nombreux formats, mais aussi des produits en exclusivité. En plus de cela, le magasin sera entièrement aménagé dans l’esprit de "Hackney Diamonds", des photos originales du groupe seront exposées (Gie Knaeps), il y aura des projections, etc.

Et, cerise sur le gâteau, le pop-up store sera ouvert jusqu’au 28 octobre dans un magasin de disques indépendant: BXL Central.

BXL Central: rue Saint-Laurent 36 – 1000 Bruxelles.