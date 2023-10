Taylor Swift, plus qu’un phénomène

Ses rares déclarations peuvent changer le cours d’un scrutin. On l’a constaté lors des midterm de 2018 où fait extrêmement rare, elle appelle les jeunes à s’inscrire sur les listes électorales et à voter pour les démocrates afin de contrer Donald Trump. Le nombre d’inscrits augmentera alors fortement en quelques jours seulement. Tandis que ses apparitions affolent les compteurs comme on a pu le constater il y a à peine quelques jours lorsqu’elle a débarqué dans le Missouri pour supporter son supposé nouvel amoureux à un match de football américain.

"Une image de bourrine"

Mais résumer la star américaine à ces quelques chiffres serait bien réducteur. Car Taylor Swift c’est avant tout une "singer-songwriter" redoutable. Et pourtant, en Belgique francophone, on la connaît mal. "Le phénomène est différent en Flandre où elle est bien plus connue, explique Rudy Léonet, co-animateur de 5 heures sur La Première et spécialiste de la pop culture. Chez nous, elle passe peu à la radio et traîne une image dépassée de bourrine lisse qui chante de la country. C’était le cas à ses débuts mais depuis elle a connu une évolution spectaculaire." Sa carrière débute très jeune dans une bourgade perdue du Texas: son père qui la voit chanter tout le temps, comprend très tôt que sa fille a du talent et plaque tout pour lui donner sa chance. "Ses parents se sont installés à Nashville qui était la grande ville la plus proche de son patelin et accessoirement une ville de musique et ont tout sacrifié pour lui donner sa chance. Il ne faut pas oublier qu’elle vient d’une famille très traditionnelle et catholique. C’est aussi pour cela qu’ils la signeront sur un label country très classique."

Maîtresse de son destin

Cette image un peu gentillette, elle la casse une première fois en 2014 avec la sortie de son 5e album 1989, résolument pop sur lequel figure notamment le tube Shake it Off. Ce sera l’album de tous les records pour l’artiste qui en écoule plus d’un million d’exemplaires en seulement une semaine. Il s’agira de son dernier album sur le label Big Machine Records. Et le rachat de ce dernier par Scooter Braun, le producteur d’Ariana Grande, qu’elle exècre va faire sortir Taylor Swift de sa réserve. "Suite à cette annonce, elle décide de reprendre le contrôle de sa musique et de réenregistrer ses propres versions de ses cinq premiers albums, poursuit Rudy Léonet. Elle prend vraiment sa revanche sur ce type qu’elle a en horreur. C’est un acte féministe en soi et pas du tout de l’opportunisme commercial."

L’autre révolution de style viendra quelques années plus tard avec les albums Folklore et Evermore, sortis tous les deux en 2020 Des disques moins pop pour lesquels elle s’est associée au producteur Aaron Dessner, membre de The National et producteur d’Ed Sheeran, entre autres et qui signe également le dernier en date, Midnights. "Les textes de Swift y sont remarquables. Elle a toujours eu cette capacité à retranscrire son vécu dans des textes très bien écrits. D’ailleurs, ils feront l’objet d’un cours dispensé aux étudiants en masters de littérature à l’université de Gand. Ce n’est pas donné à tout le monde !"

"Eras Tour", dans les Kinepolis de Belgique et au White, dès ce 13/10 pour 4 week-ends.