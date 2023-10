Mais celui que l’on a découvert dernièrement dans la série Salade grecque de Cédric Klapisch possède aussi un joli brin de voix comme le prouve son dernier album éponyme, le premier en français.

"C’est vrai que mes deux premiers albums étaient en anglais, confie-t-il. Et le deuxième est sorti une semaine après le début du confinement… Toute la tournée a été annulée. Du coup, je me suis retrouvé avec plein de temps et j’ai décidé de traduire mes chansons en français. Ça m’a permis de prendre mes marques, de voir ce que ça allait donner en chantant en français."

Un disque gorgé de soleil

Cet album, écrit en Grèce, au bord de la Méditerranée pendant le tournage de Salade grecque, sent le soleil dans ses arrangements. Il y a un peu de Jack Johnson ou de Yo La Tengo dans certaines mélodies.

"C’était clairement une volonté: on y a mis énormément de percussions et de la guitare sèche acoustique. On a trouvé une vieille guitare Silvertone à 50 balles mais qui a un son tout sec qui donne ce côté un peu à la Rodrigo Amarante, très chaud. On a utilisé beaucoup d’harmonies et quelqu’un est venu faire du lap steel sur quelques morceaux qui donne ce côté presque hawaïen… On voulait vraiment qu’on ressente cette chaleur-là et je voulais que cet album soit comme une photo de cette période de ma vie. J’ai même fait chanter mes potes du tournage et ma copine pour qu’on sente les gens qui m’entouraient."

Seul entouré

C’est un album d’un homme qui se languit d’un amour qui n’est pas là et pourtant Aliocha Schneider le confesse: "j’étais très heureux !" Un contraste que l’on retrouve tout au long du disque et cette solitude qui se traduit plus particulièrement dans les titres Losing You et Ensemble.

"C’était quelque chose qui me faisait peur ce vide devant moi mais à côté de ça, c’était aussi très grisant de ressentir cette liberté. J’espère que le disque traduit tout ça à la fois: l’angoisse et l’excitation de la liberté."

Avec sa compagne, la Québécoise Charlotte Cardin, Aliocha partage cette passion de la musique et les amoureux ont la particularité de sortir leur album quasiment en même temps. "C’est chouette de pouvoir partager ça avec elle: on se comprend. Ça pourrait être difficile si pour l’un ou pour l’autre c’était une période creuse et qu’on ne se retrouvait pas sur la même temporalité ou la même énergie. Tant mieux si on peut avancer en parallèle."

Habitué à réaliser ses albums seul, Aliocha Schneider a co-écrit celui-ci avec Marc-André Gilbert qui a aussi fait les arrangements de l’album. "C’est en travaillant sur la traduction d’un de mes titres que Marc-André qui avait travaillé avec Charlotte (NDLR: Cardin) m’a dit qu’il y voyait autre chose et qu’il m’a proposé un bout de texte. En le chantant, ça m’a surpris de constater que j’arrivais à me l’approprier. Ça a ouvert une porte tout d’un coup, c’était hyper-stimulant parce que parfois, j’avoue que je peux être un peu paresseux ; alors que lui, il me pousse à aller plus loin."

En résulte un disque à l’image du trentenaire: doux, habité et résolument moderne sur lequel il chante en toute simplicité l’amour, les doutes et le goût de l’aventure qui l’habitent. Doux comme un rayon de soleil à la fin d’une journée maussade.

"Aliocha Schneider", Pias – En concert le 8/11 à L’Eden à Charleroi (en première partie d’Alice on the Roof).