Roberto Fonseca, l’âme cubaine

Mais ses débuts, Roberto Fonseca les a faits dans le jazz, une musique qui était pourtant interdite dans sa jeunesse: "C’est le mystère ! À l’école c’était interdit. Si j’y jouais avec un ami, le professeur intervenait tout de suite. C’était bizarre parce qu’on savait qu’aux États-Unis Dizzy Gillespie jouait du jazz sur des rythmes cubains. À Cuba, on essayait de jouer du jazz à la maison sans se faire remarquer."

Avec son nouvel album, La Gran Diversion, Fonseca rend hommage à l’âge d’or de la musique cubaine, aux nuits endiablées de La Havane et à un célèbre club parisien des années 30, La Cabane Cubaine. "Je me dis parfois que je ne suis pas né à la bonne époque. Voilà pourquoi j’ai voulu recréer cette ambiance dans mon nouveau projet, non pas en reprenant des airs de ces années-là, mais en écrivant de nouveaux morceaux. Ce n’était pas facile, mais quand je vois les gens danser ou pleurer sur ma musique pendant les concerts, je suis heureux."

"La musique sauve notre existence"

Des compositions où le rythme domine: "Pour comprendre la musique cubaine, il faut saisir les motifs rythmiques différents: le mambo est un tempo moyen, le son montuno est plus calme, la cuaracha plus rapide. C’est important pour nous de maîtriser toutes ces différences. Et puis, la façon de jouer avec le cœur est importante." Roberto Fonseca avoue avoir un faible pour le son montuno: "Pour moi, on pourrait le comparer à une bossa nova très lente. Il y a beaucoup de spiritualité, d’émotion dans cette musique."

On a parfois peine à croire que cette musique pleine de joie vienne d’un pays qui a connu et connaît toujours la souffrance et la pauvreté. "La musique, c’est la vie, elle sauve notre existence. J’ai la chance d’exprimer les sentiments par la musique. Même pendant le Covid où il n’y avait pas de concerts, on entendait de la musique partout dans les rues de La Havane. Il y a toujours de la joie de vivre dans notre musique. À Cuba, les gens deviennent fous quand on est sur scène. Ici, on a besoin d’un peu de temps pour que le public chauffe, mais ça se termine souvent comme à Cuba ! C’est la fête, tout le monde danse à la fin ! C’est important pour nous que les gens se sentent bien."

"La Gran Diversion", 3ème Bureau/Wagram Music.