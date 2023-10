Pierre Guénard trouve sa place

Avec une écriture simple et efficace, il parvient à raconter des histoires accrocheuses qui donnent envie de connaître ces personnages qui peuplent ses chansons. "Cette façon d’écrire c’est venu avec la dernière chanson composée avec Radio Elvis, Ces garçons-là , où j’ai commencé à me livrer plus simplement ; en racontant une histoire à partir de ce que j’ai plus ou moins vécu et en essayant de faire en sorte que ça touche les autres. J’ai découvert un nouveau monde et j’ai décidé d’y aller à fond."

"Le rap m’a appris à “désécrire”"

Aidé par l’écriture de son roman (v. encadré) Pierre Guénard a réussi à se débarrasser de certains de ses complexes qui limitaient son écriture. "Il y avait comme une quête de légitimité, c’est certain. L’envie de faire les choses tout seul c’était aussi pour me prouver que j’en étais capable. Ça me rend très heureux parce que j’ai l’impression d’être juste à ma place, d’avoir créé mon endroit. Et ce que je fais me ressemble. J’ai l’impression de revivre mes 20 ans comme j’aurais dû les vivre, c’est-à-dire de manière flamboyante et content de ce qui va arriver."

Sur le disque, on retrouve la fièvre rock ( Harry), mais aussi des élans franchement pop et dansants ( Je ne t’aime plus, Je n’ai plus peur de danser, Sur le bord) ou encore des ballades ( J’ai pas dit oui, La guitare de mon père).

Il y explore la difficulté de trouver les mots justes face à la perte d’un être cher, les rapports avec son père, ses origines, la paternité toute nouvelle et y glisse aussi une touche d’humour. "Il y a un côté pince-sans-rire dans certains textes ; je suis complètement comme ça dans la vie. Je crois qu’on ment tous un peu ou qu’on est tous un peu psychopathe. Mais ce qui me rassure, c’est que je ne suis pas le seul. La vie est un théâtre permanent : on change de masque constamment, le tout est de rendre ça intéressant à raconter."

Un album réjouissant de bout en bout qui en annonce déjà un autre !