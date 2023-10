D’une discussion à l’autre, elles finissent par parler musique: Sophie aime la voix d’Alice qui lui envoie quelques démos faites maison. "On était toutes les deux intimidées de se proposer presque rien mais en tout cas, une envie", se souvient Alice.

À partir de là, elles vont se voir souvent et travailler sur les anciens morceaux écrits par Sophie. Petit à petit, elles s’apprivoisent et trouvent leur style, propose des réécritures, de nouveaux textes et Soror prend forme. Le duo s’étoffe alors ; d’abord avec Mélissa puis Théo Lanau à la batterie et, ensuite, avec Thibaut Lambrecht à la guitare et aux claviers.

Une histoire de femmes mais pas que, donc.

Une tempête

Par contre, dans les textes, Soror affirme fortement son identité féminine et n’y va pas par quatre chemins. "Ce sont des textes d’Alice, s’amuse Sophie. Elle est comme ça, Alice, c’est la tempête ! Souvent, je propose des mélodies à partir de la basse et je demande des textes à Alice. C’est à ce moment-là que les textes prennent forme sur les mélodies. Le travail musique-parole s’enchevêtre et les chansons se concrétisent."

Le tempérament fougueux d’Alice se ressent immédiatement dans les textes et la musique soutient cette fièvre. "On est assez soucieuses du son. On aime les choses analogiques et on enregistre tous ensemble en prise directe pour retrouver l’émotion. Il faut que ça reste vivant."

Il est question de patriarcat, de féminité, de maternité, le tout avec une certaine rage à peine voilée. "Quand quelque chose me déplaît, j’ai besoin de le pointer du doigt, souligne Alice Ably. En plus, on vient de vivre des années un peu charnières: je suis devenue maman. Ça change mon point de vue sur la société: tout d’un coup, notre position devient plus fragile que celle de l’homme. Toutes ces choses qu’on doit garder pour nous et accepter, j’ai voulu en parler. Puis, j’ai voulu parler de l’omniprésence de la technologie dans notre société avec The Only Way Out ."

Elles se livrent aussi avec pudeur sur des morceaux plus personnels comme New Born ou Copy of You qui parle de l’arrivée d’un enfant ou Wish qui évoque un chagrin d’amour.

À l’écoute, Soror parvient à développer un style totalement intemporel et nous emmène dans une époque indéfinissable où la basse et la batterie portent les morceaux, quelque part entre le rock psychédélique et le trip hop. À la croisée de deux personnalités très attachantes.

"New Born"