Le festival FrancoFaune entame ce soir sa dixième édition. L’occasion de dresser le bilan d’un événement qui continue à défendre la langue française dans des projets musicaux.

Autrefois Biennale de la chanson française, FrancoFaune assume son image parfois un peu pointue, mais refuse de ne porter qu’une seule étiquette.

"On a renouvelé l’image et le nom, mais pas uniquement, explique Céline Magain, co-organisatrice de FrancoFaune. Tout en conservant la philosophie du projet qui est de mettre en avant les artistes qui chantent en français, on est parvenu à donner un coup de projecteur sur la scène émergente. Finalement, j’ai bien envie de prendre toutes les étiquettes qu’on nous donne ! C’est vrai qu’il y a des projets que certains qualifieront d’intello-bobo, mais il y a aussi des projets accessibles ou plus classiques ou électro… Mais c’est aussi là que FrancoFaune tire son épingle du jeu en adaptant sa programmation aux lieux partenaires. Il est évident qu’on n’a pas les mêmes artistes dans la salle Un peu et dans la grande salle du Botanique. C’est une force: pour nous, ça a du sens. Pour le bien-être de notre festival, il faut ouvrir des portes."

Espèces musicales en voie d’apparition

Bousculer les codes et susciter la curiosité, c’est ce que FrancoFaune continue de faire sans relâche. Avec une affiche qui fait se croiser des artistes qui passent en boucle à la radio comme Adé, Colt ou Rive et des projets émergents (Lo Bailly, Lemone Felixe, Bleuroise, Clair…), FrancoFaune ose la mixité culturelle.

"On essaie d’aller chercher des artistes qui proposent autre chose et qui suscitent de la curiosité, souligne Florent Le Duc. On veut mettre en évidence ce qu’on appelle “les espèces musicales en voie d’apparition”, c’est-à-dire que dans les jardins, on va plutôt chercher des plantes un peu rares plutôt que la plante invasive que l’on va trouver partout. On explore des terrains plus alternatifs sans négliger les courants plus mainstream avec des artistes qui auraient besoin de visibilité."

Autre caractéristique de FrancoFaune: ouvrir des salles à des publics différents et ainsi mélanger les publics et bousculer leurs petites habitudes. "On travaille beaucoup avec les lieux qui sont de vrais partenaires: on veut les impliquer dans la réflexion et ça permet de nous bousculer, de ne pas tourner toujours en rond avec les mêmes artistes sinon, on ne programmerait que nos copains", précise Céline Magain.

Et Florent Le Duc d’ajouter: "La lumière d’une Hoshi ou d’une Adé, programmées au Cirque royal peut aussi rejaillir sur des artistes moins connus. On s’efforce aussi de programmer nos têtes d’affiche en carte blanche ou en champ libre pour qu’on retrouve ces artistes populaires là où on ne les attend pas forcément. On fait du populaire, mais avec un pas de côté ou de les programmer en co-plateau avec d’autres."

Avec FrancoFaune, un seul mot d’ordre: curiosité !

www.francofaune.be