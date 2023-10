Lisette Lombé ou quand la langue devient musique

Ecriture poétique, langue engagée

Toutes ces formes d’écriture ont des points communs. Il y a la dimension politique, avec une écriture toujours très engagée pour faire dialoguer les gens, tordre les stéréotypes, quels qu’ils soient, mais surtout, il y a l’écriture elle-même, "la langue poétique, la musicalité de la langue", insiste l’artiste qui vient de la scène slam.

Eunice, sororité

Son roman Eunice est paru à la rentrée chez Seuil. Dans une belle langue poétique, directe et rythmée, elle nous présente Eunice, 19 ans dont la mère vient de disparaître dans un accident. Le deuil passe par la résilience et surtout par le collectif. "Elle prend conscience que l’amitié est centrale, que le collectif est central avec ces ateliers d’écriture auxquels elle va participer, les micros ouverts… Il y a le rôle de sa tante aussi qui a payé sa liberté au prix fort et qui essaie de l’éclairer sur son passé pour qu’elle avance."

Cette solidarité féminine, Lisette Lombé la vit. "Ce que la jeune génération de poétesses et de slameuses m’apprend, c’est que les jeunes femmes sont plus éveillées à la question de la sororité. Je les observe et je vois fleurir des collectifs de poétesses, de militantes. Il n’y a plus de concurrence comme il pouvait y avoir, mais des sororités où les filles se disent qu’elles vont y aller ensemble."

Eunice est née de l’observation des jeunes femmes autour d’elle, de sa fille à elle, même si elle est plus jeune que l’héroïne de son roman. "Je me rends compte qu’on ne connaît pas nos mères en tant que femmes. On ne connaît pas non plus nos filles en tant que femmes. On les connaît en tant que filles et puis elles nous échappent. On met parfois du temps à dépasser le rapport mère-fille et à atteindre le rapport femme-femme."

Brûler danser

Le spectacle Brûler danser mêle les mots de Lisette Lombé et la musique électronique de Chloé Du Trèfle. C’est un spectacle prenant, intense, un conte autour d’une héroïne nommée Remontada. Il a été créé à la demande du festival Les Inattendues à Tournai. Entre les deux artistes, c’est un vrai coup de cœur.

Brûler danser a été montré dans des festivals littéraires, des lieux musicaux ou à Esperanzah cet été. Il va cette fois partir en tournée. "Ce spectacle, ce n’est jamais deux fois la même chose, dit Lisette Lombé. On travaille de manière très organique. Si Chloé allonge un morceau, je vais danser plus, je vais arriver au micro plus essoufflée. Parfois je peux oublier une partie du texte… c’est notre parti pris, l’organique, la souplesse de la forme. On voit où les corps nous mènent."

Ce vendredi le spectacle se matérialisera sur un disque. Une idée de Chloé Du Trèfle. "C’est dans sa logique de musicienne. Alors que moi qui viens de la scène slam, on est plus dans l’instant présent. Je la remercie d’avoir eu cette vision dans le temps."

"Brûler danser", Trèfle records. Sortie le 6/10. Spectacle: 9/10 release party au Festival Francofaune, Le 140 Bruxelles – 26/10 Reflektor, Liège – 15/12 Théâtre Jardin Passion, Namur – 13/1/24 C.C. Chênée – 20/1/24, Le Monty, Genappe – 14/2/24 Ferme du Biéreau, LLN – 16/2/24, Le Sablon C.C. de La Louvière – 17/02/24 C.C. Doische – 27/02/24 C.C. Huy – 2/3/24 C.C. Perwez – 8/3/24 C.C. Mouscron – 30 et 31/3/24 Théâtre de l’Ancre, Charleroi.