©

On vous en parlait dans le précédent numéro de la ziquemachine: à l’automne 2013, c’est le DJ hollandais Martin Garrix qui domine les classements, avec le morceau Animals.

Martin Garritsen n’a que 17 ans à l’époque quand il connaît la gloire mondiale avec ce titre, avec une première place au Royaume-Uni et en Belgique. Pas mal pour ce gamin précoce, qui a appris la guitare à l’âge de six ans et qui a vu son remix du morceau Your Body de Christina Aguilera – réalisé à l’âge de 12 ans ! – figurer sur la version deluxe de l’album Lotus.

Un début de carrière tonitruant qui mènera le jeune homme vers d’autres collaborations prestigieuses, notamment sur The only way is up avec Tiësto dont il est un grand fan.

En 2021, il sera choisi par l’UEFA pour produire la chanson officielle de l’Euro 2020, We Are the People.

2003 J.Labylle & Cheela ft. J. Desvarieux & Passi – Laisse parler les gens

©

En octobre 2003, l’été – qui a été très chaud – joue les prolongations avec ce morceau de zouk, Laisse parler les gens, fruit d’une collaboration entre la chanteuse d’origine guadeloupéenne Jocelyne Labylle, la chanteuse congolaise Cheela, le cofondateur de Kassav’Jacob Desvarieux et le rappeur franco-congloais Passi.

Cette chanson est composée dans le cadre de la compilation Dis l’heure 2 zouk, qui succède à Dis l’heure 2 Rimes publié en 2002. Laisse parler les gens est l’un des tubes de l’été aux côtés de la reprise de Live is Life par les Néerlandais de Hermes House Band, Satisfaction de Benny Benassi ou encore Bring Me to Live d’Évanescence.

Laisse parler les gens se vend comme des petits pains et l’album Dis l’heure 2 zouk est même nominé aux Victoires de la musique en 2004, dans la catégorie "album de reggae, ragga ou world de l’année". Il sera devancé par Cesaria Evora et son album Voz d’amor.

1993 Reggl’ys – Mets de l’huile

©

Dans les années 90, le reggae à la française va connaître un certain engouement. Parmi les précurseurs figure le groupe Reggl’ys, originaire du Languedoc et formé au début des années 80 par une bande de jeunes musiciens, dont Roland Ramade.

Ce dernier a grandi avec les disques de Bob Marley, Peter Tosh ou Steel Pulse et écrit des textes qui racontent la vie quotidienne dans le Languedoc. En 1992, le groupe sort l’album Vive les gestes, qui va connaître un succès important grâce au single Mets de l’huile. Bingo: le titre devient disque d’or, deux fois numéro 1 du Top 50 avec une présence consécutive de 32 semaines. Il entre même dans certains classements européens, comme en Grèce. Le groupe, qui vit essentiellement des concerts, entame une tournée de 120 dates. "En France à l’époque personne ne jouait du reggae ! Les gens du Sud, et même au-delà, se sont vite identifiés à nous et ça nous a propulsés au sommet du top 50…", dira Roland Ramade.

La chanson évoque avec humour le fait que Ramade chante en anglais alors qu’il a un accent du sud prononcé: "Tu n’es pas Jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es Languedocien, et con, tu chantes en anglais. Tu n’es pas Jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es Languedocien, et con, tu chantes en anglais." En 2019, il dira dans une interview accordée à 20 Minutes : "Elle est d’actualité et parle de tolérance. Que même si on ne se ressemble pas, même si on ne parle pas la même langue, il faut se supporter les uns les autres, il faut vivre ensemble."

1983 UB40 – Red Red Wine

©

S’il y a une chose qui caractérise les années 80, c’est bien la diversité musicale. À côté de la vague new wave et celle des nouveaux romantiques, un tas de groupes vont aller à contre-courant et obtenir également du succès. C’est le cas de UB40, groupe formé à la fin des années 70 à Birmingham autour du chanteur écossais Ali Campbell.

Comme Madness ou The Specials, le groupe est fortement influencé par le reggae et le ska. Après le succès de Food for thought et de l’album Signing Off en 1980, UB40 va notamment se spécialiser dans les reprises, au point que leur 4e album studio , Labour of Love, qui sort le 12 septembre 1983, en est entièrement composé.

C’est sur ce dernier que l’on retrouve Red Red Wine, un succès planétaire pour cette reprise d’un morceau écrit par Neil Diamond et qui figurait sur son album Just for You sorti en 1967. Cette version originale n’atteindra que la 62e place du classement Billboard Hot 100 en 1968.

La chanson évoque le triste destin d’un homme qui trouve que le seul moyen d’oublier ses malheurs, c’est de se plonger dans le vin rouge…

Pour UB40, ce sera plutôt le champagne, puisque leur version sera n°1 en Irlande, au Canada, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, en Angleterre, aux États-Unis…

1973 The Rolling Stones – Angie

©

L’ambiance est au romantisme en 1973, avec Angie , slow signé par les Rolling Stones et qui figure sur leur 11e album Goats Head Soup (littéralement Soupe de tête de chèvre, en référence à un plat traditionnel jamaïcain, le Mannish Water, qui est une soupe à base de viande de chèvre).

Les Stones misent sur Angie comme premier single, alors que leur maison de disques Atlantic Records aurait plutôt préféré Brown Sugar. Le succès d’ Angie va dépasser toutes leurs espérances.

Beaucoup d’histoires circulent à propos de cette chanson de rupture écrite par Mick Jagger et Keith Richards. Certains disent que le texte parle de la première épouse de David Bowie, Angela Barnett, tandis que d’autres pensent qu’elle évoque l’actrice Angie Dickinson ou encore la fille de Keith Richards, Dandelion Angela (ce qui est impossible, vu qu’elle n’était pas née lorsque la chanson a été écrite). Dans ses mémoires sorties en 2010, Richards affirme que le texte n’évoque pas une personne en particulier et que le prénom a été choisi par hasard.

Par contre, le contexte de la chanson – une rupture – ferait référence à celle survenue entre Mick Jagger et Marianne Faithfull en mai 1970.

1963 The Ronettes – Be My Baby

©

On termine cette ziquemachine d’octobre avec ce succès des Ronettes, Be My Baby.

Formé à New York en 1959, ce groupe de filles est formé des sœurs Veronica (dites Ronnie) et Estelle Bennett ainsi que de leur cousine Nedra Talley. Après avoir enchaîné les échecs, les filles se présentent au début de l’année 1963 pour une audition chez Phil Spector. Ce dernier est sous le charme de Ronnie, et veut la signer en solo. Mais la mère de Ronnie insiste: soit il signe le trio, soit il ne signe personne. Devant cet ultimatum, il capitule et devient le producteur des Ronettes.

Là aussi, elles connaissent quelques déconvenues avant d’enregistrer Be My Baby, morceau écrit par Jeff Barry, Ellie Greenwich et Phil Spector. Elles ne le savent pas encore, mais ce sera leur plus grand tube. Sorti en single en août 1963, le morceau va devenir un hit dans de nombreux pays dans le monde. En raison du perfectionnisme de Spector, le groupe a répété la chanson pendant quatre heures en studio avant que les magnétophones ne soient allumés. Il y aurait eu pas moins de 41 prises avant que Spector ne soit content du résultat !

Brian Wilson, leader des Beach Boys, déclarera que Be My Baby est le plus grand disque pop jamais réalisé.