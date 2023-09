Charlotte Cardin, sensation pop de la rentrée et femme libérée

"C’est quelque chose qui a toujours été là depuis que je chante, même toute petite. Ce grain s’est développé au fil du temps mais je me permets aujourd’hui d’être plus directe et plus honnête dans mes interprétations. Je suis très heureuse de manière générale mais j’ai aussi plein de questionnements et d’angoisses et c’est à travers ma voix que je les exprime le plus honnêtement."

Choisir de ne pas choisir

Ce 99 Nights qui représente l’été durant lequel l’album a été écrit, sonne de façon très urbaine tout en restant pop et Charlotte Cardin y alterne, voire y mélange librement, le français et l’anglais.

"Ça fait complètement partie de mon identité: je viens de Montréal et je suis francophone mais j’ai vraiment grandi dans les deux langues. Les deux langues font complètement partie de ma vie. J’ai toujours eu des amis anglophones et rassembler les deux sur un album, c’est juste normal pour moi, ça n’est pas un caprice. Avec mes amis, on passe de l’un à l’autre sans se poser de question."

Une déclaration d’amour à Jim Carrey

Sur l’album figure un titre étonnant, Jim Carrey, sur lequel elle demande l’acteur de Truman Show et Eternal Sunshine of the Spotless Mind en mariage. Une chanson qui parle d’ego et de la façon dont celui-ci peut étouffer des vies. "C’est un artiste qui m’inspire énormément parce qu’il s’est souvent prononcé sur la place de notre ego dans notre vie et sur la façon dont il nous retient de nous montrer dans toutes nos vulnérabilités et ainsi d’être capable d’affronter les défis de la vie. Je pense que tout le monde, à un certain niveau, a ces voix un peu négatives à répétition dans la tête qui font en sorte qu’on n’arrive pas à avancer comme on devrait. J’ai vraiment connecté avec ce discours-là."

En réponse à cette demande, Jim Carrey a appelé Charlotte Cardin le jour de la sortie du single. "C’était le coup de fil le plus incroyable de ma vie (rires). Il m’a dit qu’il aimait beaucoup le message de la chanson. ça m’a fait tellement plaisir qu’il s’identifie au message que je voulais faire passer."

La confiance boostée par un premier album assumé, la Québécoise a trouvé la confiance d’être encore "plus libre d’un point de vue créatif et de me permettre d’essayer encore plus de choses".

Tout en rêvant à une collaboration avec Beck (NDLR: dont l’album Sea Change a accompagné la conception de cet album), Charlotte Cardin savoure cette liberté nouvelle.

"99 Nights", Warner – Réédition “deluxe” de l’album avec 4 morceaux inédits, le 17/11 – En concert à l’OM à Liège le 29/01.