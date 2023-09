Brian May, le guitariste de Queen, a participé à la récolte d'un échantillon d'astéroïde avec la NASA

Brian May, guitariste du groupe Queen, a en effet aidé à l'identification du lieu où l'échantillon a été prélevé. C'est ce qu'il a annoncé ce lundi matin sur son compte Instagram. Pour ceux que cela surprend, il faut en effet savoir que Brian May a soutenu, à partir de 2007, une thèse en astrophysique à l'Imperial College. Son engagement pour la science remontait à loin puisqu'il avait en fait déjà commencé cette thèse dans les années 1970, avant de l'arrêter en 1974 pour se consacrer pleinement à la musique.

"Cet échantillon peut nous délivrer des données jusqu'ici secrètes, sur la création de l'univers, sur l'origine de la vie" a réagi le docteur en astrophysique dans une vidéo. Il a également partagé une autre photo dans laquelle il donne plus d'explications sur l'arrivée de l'échantillon sur terre : "Et la capsule de retour d'échantillon s'immobilise enfin sur Terre. Assise bien seule au milieu du désert de l'Utah, sa surface carbonisée par sa traversée ardente de l'atmosphère, elle ressemble à un animal perdu sur le point d'être joyeusement réuni avec son gardien. Après un voyage aller-retour de plus d'un milliard de kilomètres, il tient dans son ventre les pierres précieuses et les poussières qu'il a été envoyé chercher sur l'astéroïde BENNU".

L'échantillon, prélevé en 2020 sur l'astéroïde Bennu, doit contenir environ 250 grammes de matière, selon l'estimation de l'agence spatiale américaine, soit bien plus que les deux précédents échantillons d'astéroïde rapportés par des missions japonaises. Il doit aider les scientifiques à mieux comprendre la formation du système solaire.

Après son décollage il y a sept ans, la sonde Osiris-Rex a prélevé en 2020 des cailloux et de la poussière sur l'astéroïde Bennu, avant d'entamer son voyage retour.