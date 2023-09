Kylie Minogue, éternelle

Lâché en éclaireur, le single extrait de son nouvel album Tension qui sort ce vendredi, comptabilise plus de 73 millions d’écoutes rien que sur Spotify. "Je ne l’avais pas vu venir, explique l’Australienne à l’AFP lors d’un passage à Paris. Être acceptée à mon âge par un public adolescent me donne de l’énergie. Une nouvelle génération me découvre ."

Car on l’oublie parfois mais Kylie Minogue a débarqué dans nos vies en 1988 avec le fameux Loco-Motion et l’autre tube planétaire I Should be so Lucky. Depuis lors, celle qui avait d’abord crevé l’écran dans la série australienne Neighbours a aujourd’hui vendu plus de 80 millions de disques et cumule plus de cinq milliards de streams.

La revoilà avec Tension, petite bombe taillée pour le dancefloor qui devrait lui permettre de remplir les salles dans le monde entier comme à Las Vegas où elle a droit à une résidence au Venetian.

Icône LGBTQIA+

Et Padam Padam est, comme beaucoup de ses chansons, devenu un tube dans la communauté LGBTQIA +. C’est quand son manager, au début de sa carrière musicale, lui a parlé de Nuits Kylie dans Oxford Street, rue des clubs gay à Sydney, que l’artiste a pris conscience de cette caisse de résonance. "Il y a des drag queens et, dans ces shows je suis la dernière Kylie. Il y a des versions supersoniques de moi, contre qui je ne pourrais pas gagner la compétition", s’amuse-t-elle. Et comme nous le confirmait Jake Shears, grand défenseur des droits LGBTQIA +, qui a signé une collaboration avec elle sur son dernier album Last Man Dancing: "il n’y en a pas deux comme elle. Elle a une voix incroyable, elle peut tout chanter et c’est une icône absolue".

À 55 ans, Kylie Minogue n’a donc plus rien à prouver et signe avec Tension, un disque fait pour danser et partager.

