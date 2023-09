A nos confrères de la DH, Nadine Monfils a révélé les causes de sa mort: “Ce que je sais, c’est qu’il a eu un staphylocoque doré, une septicémie en fait. Il a été à l’hôpital à Ath et, après, ils l’ont remballé chez lui. Comme il n’allait toujours pas bien, ils l’ont emmené aux urgences à Erasme et il est parti ce matin vers 10h30, quelque chose comme ça… il était avec sa copine Vanessa qui est restée près de lui jusqu’au bout.”

Connu pour être à l'origine du tube "Ça plane pour moi" de Plastic Bertrand dans les années 1970, Lou Deprijck est décédé à l'âge de 77 ans.