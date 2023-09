Mort de Lou De Pryck: 5 titres et moments qui ont marqué sa carrière (vidéos)

Retour en 5 titres qui ont marqué sa carrière.

Cet amateur de balle pelote est connu pour avoir produit le tube planétaire "Ça plane pour moi" en 1977. Un temps fort de sa carrière, qui créera plus tard la polémique quant à son interprète, amenant l'affaire jusque devant la justice.

Dans les années 70 apparaît le trio Two man sound, qu'il forme avec Sylvain Van Holmen et Yvan Lacomblez. On doit au groupe notamment les succès "Disco samba" et "Charlie Brown".

En 1978, il lance Lou and the Hollywood Bananas ("Kingston Kingston"), avec deux danseuses choristes.

Dans "Chansons à la carte", en 1980, il se produit avec le tube "3ème dimension" et "On n'a pas peur du loup" en compagnie de ses choristes.

Puis plus tard on l'aperçoit dans l'émission avec Lio, Sylvie Vartan et Remy Bricka.

En 2016, à l'occasion de l'Euro de football en France, il sort "Come on Belgium", pour supporter les Diables Rouges.

Le chanteur a donné l'un de ses derniers concerts en juillet 2022, lors du Bal National à Bruxelles.