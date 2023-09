Le chanteur était notamment à l'origine du tube "Ça plane pour moi". Alors qu'il affirmait être le seul père du titre, Plastic Bertrand avait mené une action en justice contre lui en 2006, mais les experts avaient affirmé à l'époque que Deprijck était bien, en plus d'être le compositeur, l'interprète du succès mondial de la fin des années 70.

L'artiste n'était pas seulement connu pour "Ça plane pour moi", puisqu'il avait aussi composé et interprété "Kingston Kingston" avec son groupe Lou and the Hollywood Bananas, mais également "Charlie Brown".

Attaché à sa ville de Lessines, Lou y a aussi été conseiller communal de 2012 à 2021.