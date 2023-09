Roger Whittaker est né en 1936 au Kenya. Il entame une carrière musicale au début des années 1960 mais ne connaîtra la réussite qu'à la fin de cette décennie. En 1969, il perce avec son titre "Durham Town". Il a obtenu ses plus grands succès avec ses chansons "Labany" et "The Last Fareweel", chanson grâce à laquelle il se fait connaître aux États-Unis et en Europe.

Ses plus grands fans se trouvent néanmoins en Allemagne, alors qu'il a enregistré de nombreuses chansons en allemand grâce à des transcriptions phonétiques.

Roger Whittaker n'apparaissait plus en public depuis des années. Il vivait avec son épouse Natalie dans le sud de la France.