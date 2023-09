Orlane panse les plaies avec des mots

Dans Prisme, Orlane raconte une histoire en français dans le texte et se révèle à la fois conquérante et douce, posant un regard aiguisé sur le monde qui l’entoure. "C’est mon père qui m’a poussée à écrire en français parce qu’il trouvait que je communiquais de belles émotions en français. J’ai alors écrit Prison dorée qui est la première de l’album. Mais écrire en français s’est fait de façon assez fluide même si je travaille beaucoup mes textes. J’essaie de choisir les bons mots qui correspondent aux bonnes sonorités et aux bonnes images qui peuvent enrichir mes chansons. J’aime explorer les champs lexicaux des mots pour être sûre de ne pas passer à côté d’un mot encore plus beau qu’un autre."

La musique comme un tableau

Dotée de synesthésie, Orlane possède la faculté d’associer chaque son et lettre à une couleur, ce qui lui permet de "peindre" des tableaux dans sa tête.

"Les prénoms de gens suscitent une couleur dans mon esprit et en fonction de la relation que j’ai avec elle et de la façon dont elle évolue, cette couleur change. C’est assez personnel. Quand j’entends des musiques et pour chaque phrase mélodique, je peux voir des couleurs différentes. Du coup, j’ai voulu incorporer ça à l’album. Un prisme, ça décompose un faisceau de lumière dans toutes ses couleurs. Pour moi, c’est aussi une décomposition du temps et c’est pour ça que chacune des chansons correspond à une période. J’ai aussi travaillé le graphisme de la pochette qui change selon la façon dont tu la regardes et j’ai opté pour un vinyle transparent."

Même si elle a encore quelques textes en poche, Orlane n’a pas souhaité se jeter dans le grand bain d’un album complet. "Ces premières chansons, je les vois un peu comme une porte juste entre-baillée vers mon univers. Je ne voulais pas tout dévoiler d’un coup ; il y a d’autres sons encore différents qui montreront une autre facette de ma personnalité."

En quelques titres, Orlane se dévoile, un brin naïve et vulnérable. Elle révèle un petit bout d’elle, sans fard mais avec pudeur. Sa voix, telle un instrument de musique, envoûte et ne laisse pas indifférent, tout comme sa pop résolument moderne et décomplexée. Une artiste dont on va adorer suivre la progression.

"Pisme", Pias - Release party le 11 octobre au Cabaret Mademoiselle (Rue du Marché au Charbon 53, 1000 Bruxelles)