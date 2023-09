Un Boys band légendaire des années 90 s’est réuni pour les Video Music Awards 2023 : les NSYNC préparent-ils quelque chose ?

“Je ne me sens pas bien. Non mais c’est fou, j’avais vos poupées… Vous préparez quelque chose ? Qu’est-ce que vous êtes en train de mijoter ? Ils vont faire quelque chose, j’ai besoin de savoir ce que c’est. Vous êtes des icônes de la pop, donc recevoir ce prix de votre part, c’est incroyable”, a réagi la chanteuse américaine, qui a raflé 4 trophées hier soir.

En guise de réponse, Justin Timberlake, JC Chasez, Joey Fatone, Lance Bass et Chris Kirkpatrick ont seulement lancé quelques regards et l’un des membres a mis son doigt sur sa bouche pour demander le silence.

“Il y a 20 ans, on était des gamins quand on a reçu le prix de la meilleure chanson pop pour “Bye Bye Bye”. C’était nos premiers VMA et ils nous ont marqués. Ils ont validé notre dur travail… On tenait à vous remercier tous”, ont-ils lancé au public, juste avant de remettre le prix.

Le groupe, qui avait explosé au début des années 2000, prépare-t-il quelque chose, plus de 20 ans après sa séparation ? Les fans veulent y croire.