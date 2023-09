FrancoFaune: 4 artistes à ne pas manquer

1. La fête aux Snuls

à l’occasion des 33 ans des Snuls, FrancoFaune et Fred Janin proposent une création inédite. Il s’agira d’un concert plein d’humour et de belgitude, joué à trois reprises (à La Louvière, Bruxelles et Chênée). Surprises, irrévérence et sourires sont d’ores et déjà annoncés au menu. Un régal pour les fans de Santa Belgica.

Le 03/10 au Central à La Louvière, le 04/10 à La Madeleine de Bruxelles et le 11/10 au Centre culturel de Chênée.

2. Les mythiques Secrètes Sessions

Élément incontournable de FrancoFaune, les Secrètes Sessions feront évidemment partie du programme. Ce formidable "échangisme musical" comme les organisateurs aiment à l’appeler réunit une vingtaine de musiciens qui ne se connaissent pas autour d’une seule règle: créer un morceau toutes les deux heures.

Le 13/10 au VK.

3. Les découvertes belges

Festival de découvertes, FrancoFaune met un point d’honneur à ouvrir de belles scènes aux artistes prometteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dans la programmation, on vous conseille d’aller jeter une oreille aux textes de Bleuroise. Repérée par le concours Du F. dans le texte, elle possède une voix et un charisme captivants (le 03/10 à La Tricoterie à Bruxelles). Rendez-vous également avec Lemon Felixe, le nouveau projet résolument pop de Fanny Van hammée (Faon Faon, Dalton télégramme…). Elle conte désormais le quotidien sur des mélodies catchy (le 14/10, en première partie d’Émilie Simon à l’Orangerie du Botanique). Enfin, osez Primevère. Romain Benard de Ropoporose se lance en solo et propose des chansons très personnelles aux orchestrations léchées (le 06/10 dans le cadre du champ libre au label dear.deer.records).

4. Champ libre à Témé Tan

Artiste attachant à l’univers poétique, Témé Tan revient (enfin) avec un nouvel album, Quand il est seul que l’on découvrira cet automne. Le premier date tout de même de 2017. Il a donc eu le temps de nous manquer. FrancoFaune lui offre la possibilité de tester ses nouveaux morceaux et sa nouvelle formule live avec une poignée d’invités: Maïa Barouh, Ponteix ou encore Pablo Casella.

Le 05/10 au Pianofabriek à Bruxelles.

FrancoFaune: du 3 au 18/10 – www.francofaune.be.