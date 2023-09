7 ans après l'album "Colours", le groupe belge Puggy est enfin de retour

Hormis les passages de Matthew à The Voice Belgique, le groupe se faisait très discret depuis plusieurs années.

L'an denier, le coach de The Voice et The Voice Kids avait affirmé que le groupe ferait son retour un jour. "À la fin de la tournée, on a eu besoin de souffler et aussi de découvrir d’autres passions parce qu’on avait été enfermés pendant 15 ans juste à trois mais on travaille encore tous les jours ensemble", expliquait-il à la RTBF.

Le retour a été quelque peu retardé: "On a repoussé l'album sur lequel on travaillait pour réaliser une bande originale d'un film d'animation (NDLR: Hopper et le Hamster des ténèbres). Je m’excuse auprès de tous nos fans et de tous les gens qui nous attendent, mais on attend aussi, on a besoin de remonter sur scène".

Plus d'un an plus tard après ces déclarations, le groupe va enfin faire son grand retour. Et ses fans pourront le confirmer en chanson: "How I needed you, Puggy".