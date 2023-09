Ce qu’il faut écouter cette semaine: Calogero, The Rolling Stones, The Chemical Brothers et Royal Blood

Ce vendredi 8 septembre 2023, il y a énormément de nouvelles choses à se mettre dans les oreilles. On a particulièrement apprécié le retour des Chemical Brothers et la découverte Childe. On vous parle aussi d’amour avec Calogero et du retour des Rolling Stones.