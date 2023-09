Les inoxydables Rolling Stones présentent leur premier album depuis 2005: "On a essayé de faire un disque plutôt éclectique"

« Hackney Diamonds » paraîtra le 20 octobre. Il s’agit du 24e album studio des Rolling Stones. Les sessions d’enregistrement ont débuté en 2020. Le groupe a enregistré dans différents studios à New York, Los Angeles, Nassau (Bahamas) et Londres. « Hackney Diamonds » comprend douze chansons: Angry, Bite My Head Off, Depending On You, Dream Skies, Driving Me Too Hard, Get Close, Live By The Sword, Mess It Up, Morning Joe Cues, Sweet Sound Of Heaven, Tell Me Straight et Whole Wide World. Que des compositions originales signées Mick Jagger/Keith Richards.

Le premier single extrait du disque est Angry, d’ores déjà disponible. Nous avons pu écouter ce titre nerveux, en présence du groupe ce mercredi. Un riff de guitare dont Keith a le secret. Une section rythmique qui cimente les structures et la voix de l’octogénaire qui chante sa colère avec la niaque d’un ado rebelle. Excellent. Le clip d’Angry a été réalisé par François Rousselet avec la comédienne Sydney Sweeney (Euphoria, Reality).

L’hommage à Charlie Watts

La toute bonne nouvelle, c’est que nous entendrons sur « Hackney Diamonds » des parties de batterie de Charlie Watts, décédé le 24 août 2021 à l’âge de 80 ans. Charlie avait participé aux premières sessions d’enregistrement du disque à New York en 2020, sessions interrompues à cause de la pandémie. Bill Wyman (86 ans !), l’ancien bassiste des Stones qui avait quitté le groupe en 1993, joue sur une chanson. Il y aura aussi un duo très attendu avec Lady Gaga (info confirmée par Mick ce mercredi). Le gros « coup » symbolique, pourtant loin d’être inédit, est d’avoir invité sur l’album les deux Beatles survivants, Paul McCartney et Ringo Starr.

Climax ultime d’une campagne de marketing menée dans les règles de l’art, avec fausses rumeurs, fuites téléguidées et teasers plus ou moins énigmatiques, l’«event», organisé ce mercredi 6 septembre après-midi, a réuni au Music-hall Hackney Empire les médias du monde entier. Nous avons été invités en exclusivité pour la presse belge écrite. Le lieu choisi est évidemment hautement symbolique. Construit en 1901 sur la rive gauche de la Tamise, le Hackney Empire (« le plus beau théâtre de Londres » selon The Guardian) a accueilli notamment Charlie Chaplin, Stan Laurel, Julie Andrews, Duke Ellington ainsi que plusieurs représentations du Hamlet de Shakespeare. Un joyau de l’Empire britannique comme les Rolling Stones qui ont fait leur apparition sur le coup de 14 heures locales dans l’effervescence que vous pouvez imaginer.

En toute grande forme

Mick Jagger (80 ans), Keith Richards (80 ans le 18 décembre prochain) et le jeunot Ron Wood (76 ans) sont arrivés au Hackney Empire ensemble sur le coup de 14h locales. Sourire, dégaine rock and roll, salutations dans la rue aux fans qui n’ont pas pu se procurer le bracelet magique frappé du logo à la langue. Les papys pètent la forme.

L'animateur américain Jimmy Fallon était présent pour relayer les questions. ©AFP or licensors

Envoyées sous embargo voici plus deux mois par la presse sélectionnée, les questions sont relayées par Jimmy Fallon. Mick est assis entre Keith (lunettes noires, chapeau noir) et Ron Wood. Comme souvent, les Stones trouvent les vannes pour botter en en touche, font preuve d’humour quand on les interroge, - devinez donc ? -, sur leur âge. Ils font aussi preuve de beaucoup d’émotion au moment d’évoquer Charlie Watts. « Le disque a été terminé à la Noël 2022 et on a mixé au début de l’année », explique Mick. « Charlie est parti. Bien sûr il nous manque », explique Keith. « C’était le numéro 4 du groupe. Mais on l’entend sur le disque. On a gardé tout ce qu’il a joué lors des sessions. »

« Toujours du fun »

Angry, le titre du premier single écrit en Jamaïque où Keith possède une demeure, a été le thème principal de l’esprit du disque. « C’est Keith qui a eu l’idée », reprend Mick. « Il voulait que toutes les chansons soient 'en colère'. Mais bon, on a essayé de faire un disque plutôt éclectique.» « Après toutes ces années, c’est toujours fun de se retrouver en studio et de jouer ensemble. » « On essaye juste de se faire plaisir sans penser à la manière dont les chansons seront reçues », conclut Mick.