Steve Harwell, chanteur de Smash Mouth, est mort à 56 ans : le groupe avait notamment participé à la BO de Shrek et cartonné avec le tube “All Star”

Selon un communiqué, Steve Harwell s’est éteint paisiblement, entouré de ses amis et de sa famille, à son domicile de Boise, dans l’Idaho. “La voix emblématique de Steve est l’une des plus reconnaissables de sa génération. Il aimait ses fans et adorait se produire. Steve Harwell était un Américain authentique et original”.

©2003 Getty Images

Steve Harwell a formé le groupe Smash Mouth avec le batteur Kevin Coleman, le guitariste Greg Camp et le bassiste Paul De Lisle en 1994. Le groupe a connu un succès mondial en 1999 avec la chanson “All Star”. Leur arrangement de “I’m a Believer” des Monkees, qui a été utilisé pour le film Shrek en 2001, est également devenu un succès.

Outre sa musique, Harwell est également connu pour son rôle secondaire dans le film Rat Race (2001) et sa participation à l’émission de téléréalité The Surreal Life (2006), entre autres.

En août 2016, le chanteur a été transporté à l’hôpital lors d’un concert après s’être effondré sur scène. En 2021, Harwell s’est retiré de la vie publique car sa maladie l’empêchait de se produire.