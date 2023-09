Décès ce dimanche 3 septembre de José Sébéloué, chanteur de la Compagnie Créole

Le chanteur était né à Ouanary en 1948, en Guyane. Dans les années 70, José Sébéloué connaît le succès dans le département avec son groupe dénommé Pop-Corn. Mais c’est à la fin des années 70 qu’il connaîtra un succès plus vaste en France mais aussi en Belgique et en Suisses avec la Compagnie Créole, groupe fondé en 1975 avec Clémence Bringtown, Julien Tarquin Guy Bevert et Arthur Apatout.