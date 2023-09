©

En septembre 2013, Martin Garrix est en tête de l’Ultratop en Belgique avec Animals. Il parvient à devancer Avicii ( Wake me up !) et l’indéboulonnable Stromae ( Formidable et Papaoutai). À la cinquième place, en embuscade, on retrouve un DJ anglais d’origine pakistanaise, Naughty Boy (Shahid Khan) qui collabore avec Sam Smith sur le single La la la.

Étudiant éphémère en commerce et marketing, le jeune homme se lance sans beaucoup de moyen dans le monde de la musique en 2005. Il vivote de ses productions jusqu’en 2009, date à laquelle il remporte la somme de 44 000 £ à un jeu télévisé sur Channel 4. Cela lui permet d’acheter du meilleur matériel et d’enregistrer dans son propre studio.

Il publie en 2013 son premier album Hotel Cabana. Après un premier single, Wonder, avec Emeli Sandé (avec qui il a collaboré de nombreuses fois auparavant), il publie La la la comme deuxième single. S’il culminera à la 5e position chez nous, le single sera 1er dans 26 pays dont le Royaume Uni, l’Italie, la Russie, n°2 en Suisse et en Allemagne, n°3 en Irlande et en Écosse…

2003 The Underdog Project vs. Sunclub – Summer Jam 2003

"Get on the floor ! Put your hands up !" En septembre 2003, on prolonge l’été avec ce tube qui sent bon les vacances, la crème solaire et les soirées passées sur les pistes de danse au camping des Flots bleus (ou ailleurs). Summer Jam 2003 est sur toutes les radios. Il s’agit d’un titre écrit par The Underdog Project, groupe de house originaire de Hambourg en Allemagne formé entre autres par… deux Canadiens, Vic Krishna et Craig Smart.

Cette chanson a une histoire un peu particulière car elle a connu un succès à retardement en Europe. Sortie initialement en 2000 en Allemagne, elle y atteint la 3e place, mais n’arrive pas à percer à l’international. Ce n’est que deux ans plus tard, dans sa version remixée Summer Jam 2003 qu’elle va faire un carton en Europe, atteignant la 1re place en Belgique et au Pays-Bas, la 2e au Danemark, la 3e en France…

Par la suite, de nombreux remixes sortiront encore. En 2012, Underdog Project sortira Summer Jam 2012, mais sans rencontrer le même succès.

1993 4 Non Blondes – What’s Up ?

En septembre 1993, nous sommes en pleine vague grunge: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden et Alice in Chains vendent des albums à la pelle. Un groupe de nanas originaires de San Francisco en Californie va venir donner un coup de pied énergique dans ce monde très masculin avec le titre What’s Up. Baptisé 4 Non Blondes, le quatuor rassemble la chanteuse Linda Perry, la bassiste Christa Hillhouse, la guitariste Shaunna Hall et la batteuse Wanda Day.

C’est Christa et Shaunna qui sont à la base de la formation du groupe en 1989. Elles choisissent le nom de 4 Non Blondes car étant toutes brunes, elles ne correspondent pas au stéréotype de la fille typique californienne. Elles écument les clubs et bars de San Francisco et signent chez Interscope en 1991.

Avant d’enregistrer son seul et unique album, Bigger, Better, Faster, More !, le groupe est profondément modifié avec le licenciement de la batteuse Wanda Day remplacée par Dawn Richardson puis celui de la guitariste Shauna Hall. C’est Louis Metoyer, guitariste de studio, qui la remplace sur l’album et que l’on voit d’ailleurs dans le clip.

Bigger, Better, Faster, More ! aura un grand succès grâce au 2e single What’s up ? qui sort aux États-Unis en mars 1993 avant de conquérir l’Europe six mois plus tard. Il s’agit d’une ancienne composition de Linda Perry, qu’elle chantait déjà dans la rue bien avant la formation du groupe. Les paroles traduisent ses frustrations et sa volonté de trouver sa place dans la société. 4 Non Blondes se sépare en 1994 après le départ de Perry.

1983 Ryan Paris – Dolce Vita

En septembre 1983, l’italo-disco connaît de gros succès avec I Like Chopin de Gazebo, Vamos a la Playa de Righeira et Dolce Vita de Ryan Paris. Il s’agit du pseudo de Fabio Roscioli, musicien romain de 30 ans, ancien étudiant en histoire de l’architecture reconverti en musicien et producteur.

Reconnaissable dès les premières notes de basse jouées au synthétiseur, le morceau Dolce Vita a été composé par Mattia Forina et Pierluigi Giombini (aussi compositeur de I like Chopin) et les paroles ont été écrites par Paul Mazzolini, alias… Gazebo ! Bref, les trois larrons ont l’habitude de travailler ensemble et ils vont vendre des millions de disques à travers le monde.

Cette chanson d’amour sera le seul hit de Ryan Paris, mais quel hit ! Il se classe en tête des hit-parades en Argentine, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France et aux Pays-Bas…

1973 Drupi – Vado via

Dix ans plus tôt, c’est un autre artiste italien qui arrive à percer dans les hit-parades de quelques pays européens. Il s’agit de Drupi, surnom de Giampiero Anelli, chanteur né à Pavie en 1947. Après avoir fait ses débuts comme chanteur dans le groupe Le Calamite (Les Aimants), il se lance dans une carrière solo au début des années 70.

En 1973, il participe au Festival de San Remo avec ce titre, Vado via (Je m’en vais). Comme vous vous en doutez, il s’agit d’une chanson de rupture: "Je m’en vais, Cette fois-ci j’ai décidé que je m’en vais. Mais pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu n’en pouvais plus ?"

La chanson est signée par Enrico Riccardi et Luigi Albertelli, duo d’auteur-compositeur qui a notamment écrit Zingara pour Bobby Solo et Iva Zanicchi, gagnants du concours de San Remo en 1969.

1963 Trini Lopez – If I Had a Hammer

Fils d’immigrés mexicains – son père, Trinidad Lopez II, a travaillé comme chanteur, danseur, acteur et musicien au Mexique – Trini Lopez va marquer le monde de la musique dans les années 60 avec sa version de If I Had a Hammer, reprise de Pete Seeger, un pionnier de la musique folk qui a écrit cette chanson en 1949 (lire plus bas).

Trini Lopez a grandi à Dallas et a fondé son premier groupe à l’âge de 15 ans. En 1959, à l’âge de 22 ans, il signe un contrat solo chez King Records, label fondé en 1943 par Syd Nathan. Il publie une douzaine de singles, mais sans succès. En 1962, son contrat a expiré et il rejoint les Holly Crickets comme chanteur, mais cela ne marche pas plus. Pour gagner sa vie, il chante donc régulièrement dans la discothèque PJ’s, où Frank Sinatra le repère. Il le signe sur son label Reprise Records. Trini Lopez publie son premier album live Trini Lopez at PJ’s et sur lequel on peut entendre cette reprise de If I Had a Hammer. Elle devient numéro un dans 36 pays ! L’album atteint même la deuxième place du Billboard 200 en août 1963 et restera classé six semaines.