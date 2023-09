Helmut Lotti : "C’est complètement inattendu"

Le 18 juin, au Graspoop, le chanteur ne s’attendait pas à un tel accueil. ©Graspop

Pour donner une visibilité à cette reprise, il tourne une vidéo où il met en scène sa transformation de chanteur classique. En une semaine, elle est vue plus de 600 000 fois, jusqu’en Allemagne, au Danemark et au Canada.

Il décide alors de monter un groupe pour quelques concerts de reprises hard-rock "dans des petits clubs". Mais le Graspop, le plus gros festival metal belge va donner une ampleur inattendue au projet en lui proposant de jouer devant plusieurs milliers de personnes le 18 juin.

Dix jours avant, il écrit une chanson inédite, The Darkness et décide avec son équipe que le concert serait enregistré. Et voilà le résultat sur un album de ce show à l’ambiance incroyable sous un chapiteau complètement saturé.

Helmut Lotti l’admet: il est le premier surpris par ce succès "inattendu". "J’étais un peu stressé par l’accueil que le public du Graspop allait faire. J’avais peur que le répertoire soit trop"grand public"et pas assez métal. Je chante du hard-rock, du classic rock." S’il pourrait interpréter des titres plus durs, plus métal ? "Non, je préfère des chansons plus mélodieuses, quel que soit le genre, d’ailleurs", dit le chanteur de 54 ans, plutôt crooner ou classique jusque-là.

Et il a d’ailleurs bien envie de continuer dans la même veine, mais avec des chansons à lui, qui seraient musicalement "un mix entre Meatloaf, Queen, Elvis et Iggy Pop", résume-t-il.

Une vingtaine de nouveaux concerts sont programmés et quelques-uns sont déjà complets. Il en a donné un premier ce mercredi, très différent du festival. Il raconte: "Il y avait une part de fidèles, une part de curieux et une part de"metalheads". C’est super gai… et vraiment inattendu !"

Helmut Lotti, "Hellmut Lotti Goes Metal". En concert le 5 octobre à Anvers, le 21 à Asse, le 22 à Louvain, les 26 et 27 à Gand (complet), le 23 novembre à Bruxelles (Cirque royal) et les 24 et 25 à Ostende. Toutes les dates sur helmutlotti.com