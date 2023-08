Concours Eurovision de la chanson: Mustii représentera la Belgique en 2024

Aucune information n'a encore filtré sur le titre qu'il interprétera lors de la célèbre compétition.

Thomas Mustin, de son vrai nom, originaire de Bruxelles et âgé de 32 ans, est un artiste touche à tout. Acteur de formation vu notamment dans "La Trêve", "Grave" ou encore "Un Petit Boulot", Mustii est également auteur, compositeur, chanteur et metteur en scène.

Le jeune artiste a déjà sorti deux albums au style pop-rock "21st Century Boy" - sur lequel figurent les titres "Blind" et "What a day" - et "It's Happening Now".

"Si j'ai choisi les disciplines artistiques, c'est justement pour vivre les choses le plus intensément possible et je crois que tous les ingrédients sont réunis à l'Eurovision", a encore déclaré le trentenaire.

Le natif de Bruxelles a reçu, en 2019, le Magritte du meilleur espoir masculin du cinéma belge pour "L'échange des princesses". Mustii, a également reçu le prix de la "Révélation de l'année" lors des D6bels music awards.

Récemment, on a aussi pu le voir comme juré dans la saison 1 de Drag Race Belgique.

Les demi-finales de la 68e édition du Concours Eurovision de la chanson auront lieu les 7 et 9 mai, et la finale le 11 mai.

La Suédoise Loreen avait remporté l'Eurovision en mai dernier avec un morceau intitulé "Tattoo". Traditionnellement, il revient au pays lauréat d'organiser l'édition suivante.

C'est la septième fois que le concours est organisé en Suède. Ce sera la troisième fois, après les éditions 1985 et 2013, que Malmö sera la ville hôte du concours.