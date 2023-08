Acteur, jury de Drag Race, fan de Bowie: 6 choses à savoir sur Mustii, représentant de la Belgique à l’Eurovision 2024 (vidéos)

Originaire de Lasne, le Bruxellois de 32 ans s’est donné pour objectif de "marquer les esprits quoiqu’il arrive". "Je souhaite avant tout que la performance soit juste, sincère et authentique. Je souhaite également être bien dans mes bottes et fier de ma prestation. C’est ça l’objectif principal", a-t-il annoncé.

Voici six choses à savoir pour découvrir l’univers de Mustii.

1. Acteur dans plusieurs séries et films, il a reçu un Magritte

Mustii n’est pas un inconnu du petit écran. Le Belge est un acteur de formation ayant fait ses études à l’Institut des arts de diffusion (IAD) de Louvain-la-Neuve. Il a joué dans plusieurs films et séries francophones.

Dans "La Trêve", série de la RTBF, Thomas Mustii incarnait Kevin Fischer, le fils de la bourgmestre et l’un des footballeurs du club d’Heiderfeld. Un rôle qui a complètement lancé sa carrière artistique en 2016. Il y a 6 ans, Mustii nous déclarait d’ailleurs: "La Trêve a clairement été un tremplin".

En 2019, il a reçu le Magritte du meilleur espoir masculin du cinéma belge.

2. Il joue dans 7 festivals belges lors de l’été 2016

Chaque été, les festivals belges offrent une belle exposition aux jeunes artistes belges. À l’instar de la Liégeoise Rori en 2023, Mustii a joué dans 7 festivals lors de l’été 2016.

Il surfe sur le succès de son premier single "The Golden Age" pour sortir "The Darkest Night" en février 2016. Le public apprend à le connaître en musique au LaSemo, aux Ardentes, aux Francos, au Brussels Summer Festival, à Ronquières, à Scène-sur-Sambre et aux Solidarités.

guillement On a beaucoup de chance car notre pays est petit mais a plein de scènes. Il faut vraiment profiter de cette richesse

Parmi ses festivals préférés: Les Francofolies où il s’est produit 4 fois et le Ronquières Festival avec également 4 participations.

"Il faut voir chaque date comme un moment unique. On a beaucoup de chance car notre pays est petit mais a plein de scènes. Il faut vraiment profiter de cette richesse", affirme l’artiste.

Ronquières Festival 2022 Mustii ©ÉdA Mathieu Golinvaux

3. "Fan boy ultime" de David Bowie

En 2022, sur les antennes de Classic 21, Mustii se disait être un "fan boy ultime" de David Bowie. Sur scène, dans son style vestimentaire, dans ses chansons… Le style Bowie de Thomas Mustin saute aux yeux.

"Je parle tout le temps de David Bowie, c’est ce genre de personnage qui m’a poussé à être artiste, à faire ce métier, à tester des choses, à goûter des choses… Avec lui, on a l’impression que le champ des possibles est infini. C’est cette sensation de liberté totale que je recherche", avoue-t-il.

Iggy Pop, Florence and The Machine, Depeche Mode, Grace Jones ou encore Frank Sinatra font partie de ses influences musicales.

guillement Avec David Bowie, on a l'impression que le champ des possibles est infini

4. Après 5 artistes The Voice, enfin un chanteur confirmé

Pour la première fois depuis 2011, la RTBF a décidé d’envoyer un artiste qui n’est pas issu de son concours The Voice Belgique. À l’époque, c’était le groupe de musique vocale a cappella Witloof Bay qui avait participé.

Depuis, tous les candidats envoyés à l’Eurovision par la RTBF ont participé à The Voice: Roberto Bellarosa (2013), Loïc Nottet (2015), Blanche (2017), Eliot (2019) et Jérémie Makiese (2022).

Pour l’anecdote, en 2011, le groupe Witloof Bay avait terminé 11e de la deuxième demi-finale et avait loupé la finale pour un petit point. On souhaite plus de réussite à Mustii.

Eurovision 2024 - "Je veux prendre des risques, mais aussi me faire plaisir", affirme Mustii

5. Juré de Drag Race Belgique

De février à avril 2023, la RTBF a diffusé la première saison de l’émission Drag Race Belgique. Lors de ce concours de drag-queens, les membres du jury étaient composés de Lufy, Rita Baga et Mustii.

"Je suis l’émission Drag Race depuis longtemps. Je vais aussi régulièrement dans les cabarets bruxellois en tant que spectateur", expliquait à l’époque le chanteur belge. "L’émission aux États-Unis a réussi à faire tomber certains clichés, certains préjugés. L’art du drag est ancré dans la pop culture et c’est tant mieux."

guillement Je vais régulièrement dans les cabarets bruxellois en tant que spectateur

Drag Race Belgique, le jury composé de Rita Baga (centre), Lufy (gauche) et Mustii (droite) ©RTBF (Wow)

6. L’origine de son nom de scène

Mustii n’a rien à voir avec Musti, le petit chat à la blouse rouge et à la croix sur la bouche. Le musicien tire son nom de scène du fait que "petit, tout le monde m’appelait Mustin… J’ai tout simplement changé la dernière lettre de mon nom".

La ressemblance de son nom avec celui du petit chat n’embête pas du tout le chanteur: "D’ailleurs, il est mignon ce petit chat".

guillement Petit, tout le monde m’appelait Mustin…

Aucune information n’a encore filtré sur le titre que Mustii interprétera lors de la célèbre compétition de l’Eurovision.