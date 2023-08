Stromae “blême” : cette vidéo qui l’embarrasse depuis des années (vidéo)

"Eh Stromae, t’es un chanteur et tu roules en Fiat 500, c’est quoi ça ?" Février 2013, Stromae mange du taboulé dans sa voiture stationnée à Charleroi. Deux individus reconnaissent le chanteur et ne le lâchent plus. "Ne me dis pas que t’as pas de quoi te payer une méchante caisse ? Tu fais ta grande star à la télé et tu manges du taboulé dans ta voiture. Vas-y, fais Alors on danse, fais Alors on danse !"

Le chanteur refuse gentiment mais c’est trop tard… La vidéo est diffusée sur les réseaux sociaux et fait rapidement le buzz. Sans le savoir, ces deux carolos viennent de mettre en péril le retour du chanteur qui n’avait pas prévu de faire parler de lui comme ça. Les publications de ses deux nouvelles vidéos – intitulées “Les Leçons”- sur YouTube passent totalement inaperçues… Tout le monde ne parle que du taboulé.

Un coup de génie qui a ouvert la voie à d’autres

Pour sortir de cet engrenage, Paul van Haver s’inspire de la vidéo du taboulé pour imaginer son nouveau coup de maître. Il décide de concevoir une caméra cachée dans laquelle il joue un homme bourré sur la place Louise, à 8 heures du matin. La séquence, où l’on voit le chanteur visiblement déambuler en état d’ébriété, fait le buzz. Tout le monde s’inquiète de son état… C’est ce moment que Stromae choisit pour révéler le clip Formidable et par la même occasion la vérité : que tout cela n’était qu’une mise en scène. Un moment devenu culte.

Le clip Formidable cumule aujourd’hui plus de 320 millions de vues sur YouTube. Un coup de génie qui a ouvert à la voix à d’autres séquences cultes, comme la mise en scène du journal télévisé de TF1 où il avait présenté son nouveau morceau “L’enfer”.

À l’international, l’album “Racine Carrée” aux innombrables pépites (“Formidable”, “Papaoutai”, “Ta fête”) s’était écoulé en une année à 500.000 exemplaires.