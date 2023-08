Édith Piaf, Renaud, Patrick Sébastien: ces artistes qui montent sur scène alors qu’ils sont frappés par le deuil

Le 28 octobre 1949, le boxeur Marcel Cerdan perd la vie dans le crash de son avion, qui doit relier Paris à New York. Le boxeur français y était attendu pour tenter de reconquérir le titre de champion du monde contre Jake LaMotta. En couple avec Édith Piaf depuis 1947, il avait pris l’avion sous son insistance. Malheureusement, le vol F-BAZN d’Air France n’arrivera jamais à destination. Le vol qui doit faire escale dans les îles des Açores s’abîme entre la montagne Redondo et le Pico de Vara, sur les hauteurs de São Miguel. Il n’y a aucun survivant.

Édith Piaf, qui doit donner un concert au Versailles à New York, apprend la terrible nouvelle, mais décide de monter sur scène. "Mesdames et messieurs, ce soir, je chante pour Marcel Cerdan." Mais l’émotion sera trop forte, et elle s’écroule à la fin de la deuxième chanson.

Renaud sur scène en juin 1986, quelques jours après la mort de Coluche

Le 19 juin 1986, l’humoriste français Coluche perd la vie dans un accident de moto. Il a percuté un camion sur une petite route d’Opio, village des Alpes-Maritimes. Son pote Renaud, qui a connu Coluche à ses débuts, au Café de la Gare, est sous le choc. Les deux artistes sont amis – Coluche est le parrain de Lolita, la fille de Renaud – et Coluche a même écrit une chanson pour Renaud ( Soleil immonde) qui figure sur l’album Le retour de Gérard Lambert sorti en 1981.

Lorsqu’il apprend la nouvelle, Renaud se trouve à Montréal, au Québec. Il témoigne à chaud dans une émission de variété à laquelle il participe. Malgré la douleur, il monte sur scène au Canada, assurant toutes les dates de sa tournée.

Quelques jours plus tard, début juillet 1986, il participe aux Francofolies de La Rochelle. C’est là qu’il chante pour la première fois Putain de camion, qu’il a écrite quelques jours plus tôt et qui figurera sur l’album éponyme qui sortira en 1988.

Patrick Sébastien monte sur scène le soir de la mort de son fils

En 1990. Patrick Sébastien est en tournée, et il a le bonheur d’exercer son métier avec son fils, prénommé Sébastien, qui s’occupe de l’éclairage. Tout se déroule à merveille jusqu’au 15 juillet. Au petit matin, vers 5 h, Sébastien se tue au guidon de sa moto. Pour l’animateur qui officie sur TF1 à l’époque, le choc est terrible. "Il n’y a pas une blessure qui pourrait être plus grande", témoignera-t-il en 2019 dans l’émission 50 minutes inside.

Au fond de la douleur, Patrick Sébastien téléphone à Carlos, son ami, afin qu’il le remplace le soir sur scène. "Il m’a dit: ‘Je peux venir, mais je ne viendrai pas. Si tu n’y vas pas toi, tu ne t’en sortiras pas. Tu vas monter sur scène, tu vas leur donner de l’amour, et ils vont te le rendre. Et c’est ça qui va te tenir debout.’ Il m’a sauvé la vie", raconte Patrick Sébastien dans l’émission.