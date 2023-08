Stromae célèbre les 10 ans de son album “Racine Carrée” sur Instagram

”En 2013, personne n’aurait pu prédire que cette douzaine de chansons patiemment créées par Stromae dans son grenier allait devenir le plus grand succès francophone de la décennie”, est-il écrit sur son compte Instagram. “Dix ans après, la fierté et la joie du travail accompli demeurent toujours intactes. Retour sur cet album de tous les records et sur cette période inoubliable passée avec vous. On vous remercie infiniment pour votre soutien, votre amour et votre fidélité !”

Album francophone le plus écouté en streaming dans le monde, album le plus vendu en téléchargement en France… Un an après sa sortie, Stromae ne comptait déjà plus les records battus par “Racine carrée”.

À l’international, l’album aux innombrables pépites dansantes (“Formidable”, “Papaoutai”, “Ta fête”) s’était écoulé en une année à 500.000 exemplaires.