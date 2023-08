1. La confirmation: Manu Hermia

Pour la carte blanche que lui a proposée le festival, le saxophoniste-flûtiste Manu Hermia avait préparé des projets aux couleurs variées. Vendredi, il a transposé dans notre époque le "Freetet" - jazz libertaire et de combat des années 60, porté entre autres par Ornette Coleman – pour en dénoncer les travers. Ouvert et clôturé par l’emblématique Temps des cerises, le programme se veut investi, la musique véhémente et entière comme l’engagement qu’elle exprime. Samedi, avec l’Orchestra nazionale della Luna, l’atmosphère se veut multicolore, teintée des effets des claviers de Kari Ikonen, du jeu subtil du batteur Teun Verbruggen, de la rondeur de la contrebasse de Sébastien Boisseau.

2. La découverte: François Poutou et Pumpkin

Depuis tant d’années, le Gaume jazz nous a habitués aux surprises. Cette édition sera celle de la première apparition du rap sur la scène gaumaise. François Poutou et Pumpkin mêlent le récitatif rap de la chanteuse à un combo jazz plutôt traditionnel: sax, trompette, basse et batterie pour un résultat étonnant qui rappelle ce que faisait The Roots, le groupe du "late show" de Jimmy Fallon aux USA. Une belle énergie puisée dans leur album Arômes Complexes.

3. Moment magique: Art et nature

Chaque année, le festival off s’arrête sur le magnifique espace de Montauban, ancien site industriel transformé aujourd’hui en centre d’art contemporain. Ce dimanche matin, la clarinettiste Hélène Duret s’y produisait à la clarinette solo, développant toute l’étendue sonore de l’instrument dans des pièces de sa composition, augmentées de parties improvisées jouant sur le souffle, les coups de bec, les couleurs de la clarinette basse. Un moment magique.

4. Le bémol: manque d’amplification

L’église de Rossignol était pleine comme un œuf pour le concert du contrebassiste Renaud Garcia-Fons et de la luthiste Claire Antonin au théorbe. Itinéraire imaginaire composé de courtes pièces qui emmènent le "farangi" (l’étranger en persan) dans un voyage où musiques kurde, persane, africaine, espagnole et baroque s’entrelacent sur des mélodies parfois dansantes, parfois méditatives. Petit bémol: le théorbe (grand luth) aurait mérité une légère sonorisation pour en dégager toutes les subtilités.

5. Esprit de fête

Impertinence est le titre du nouvel album de Trio Grande, le plus petit big band du monde. Les Belges bousculent les conventions des formations instrumentales. On reste soufflé par l’utilisation des graves avec le sousaphone de Michel Massot et la clarinette contrebasse de Laurent Dehors. S’il y a l’outrenoir de Pierre Soulages, il y aura aussi l’outrebasse de ce trio qui enthousiasme par son esprit de fête.