Âgé de 67 ans, l’ancien chanteur des Sex Pistols a bien changé. Installé du côté de Malibu, il a multiplié ces dernières années les prises de position controversées, soutenant le Brexit et militant même pour l’élection de Trump… Il est bien loin le temps de l’anarchie et sous certains aspects, Lydon ressemble plutôt à un vieil homme aigri… Soit.

L’écriture de ce onzième album de PIL a débuté en 2018, alors que le groupe tournait pour célébrer ses 40 ans d’existence. Ensuite, il y a eu le Covid, l’assaut du Capitole, la guerre en Ukraine… Une période de chaos qui semble avoir inspiré certains morceaux, dont le bien nommé End of The World, au riff ravageur.

Cependant, n’allez pas croire que tout l’album est dans le même ton. Car ce qui le caractérise avant tout, c’est son éclectisme. Sur le morceau d’ouverture, Penge, on se croirait plongé dans l’album d’un groupe de rock nordique. Lydon le qualifie d’ailleurs de "Viking médiéval".

Plus dansants, Car Chase et Being Stupid Again (un brûlot contre la société) démontrent que vocalement, le chanteur de 67 ans en a encore sous le pied, alternant entre puissance, voix de tête et "talk over", autre spécialité de l’ex-Pistols, toujours en colère contre ses anciens camarades Steve Jones et Paul Cook.

Il règle d’ailleurs ses comptes sur L F C F (pour Liars, Fakes, Cheats and Frauds soit Menteurs, Contrefaçons, Tricherie et Fraudes). La raison ? Lydon était opposé à l’utilisation des chansons des Sex Pistols dans la série Pistol de Danny Boy diffusée l’an dernier sur Disney +. Mais Steve Jones et Paul Cook ont obtenu gain de cause au tribunal. "J’ai été mis en minorité sur tout et je n’ai plus rien à dire maintenant", indique-t-il, amer, au journal irlandais Irish Examiner.

Alzheimer et Eurovision

Le disque se termine sur l’émouvant Hawaii, véritable lettre d’amour à son épouse Nora Forster, avec qui il a vécu quasi 50 ans et qui est décédée en avril dernier. Il avait révélé en 2018 qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer. Dans cette chanson, Lydon se souvient des bons moments partagés avec Nora, notamment à Hawaii. Il avait espéré pouvoir la chanter lors du concours Eurovision en mai dernier à Londres en tant que représentant de l’Irlande (il a un passeport irlandais), mais il a échoué lors de la sélection.

"Ce morceau est dédié à tous ceux qui traversent des moments difficiles sur le chemin de la vie, avec la personne dont ils se soucient le plus, déclare le chanteur. C’est aussi un message d’espoir qu’en fin de compte, l’amour vainc tout. Comme je le dis dans la chanson, tous les voyages se terminent et certains recommencent."

PiL a annoncé une grande tournée européenne de 38 dates pour présenter ce nouveau disque. Elle passera par le Vooruit de Gand le 05/10.

Public Image Limited, "End of the World, PiL Official.