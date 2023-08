Daddy K: " Le hip-hop a fait ce que je suis "

Une culture, un style, un mouvement: le hip-hop a offert à des jeunes afro-américains une échappatoire à la pauvreté et aux discriminations.

Alors que la vie était âpre et violente à New York, frappée par la pauvreté, la drogue et la criminalité, les premières "block parties", des fêtes, ont été une bouffée d’air pour ados et familles qui cherchaient à s’évader d’une réalité difficile, et notamment des discriminations sociales et raciales, se rappelle Jerry Gibbs, qui a grandi dans le Bronx.

"J’étais gamin quand ça a commencé mais j’ai vu comment cela a soudé les communautés […] comment les DJ faisaient danser les gens […] leur faisaient oublier tous leurs soucis et décrocher pour une soirée", raconte à l’AFP le rappeur de 55 ans qui se fait appeler DJ Cool Gee.

En Belgique dans les années 80

A cette époque, Daddy K a 5 ans. Le DJ belge, qui s’apprête à faire sa rentrée sur NRJ a été un des pionnier du hip-hop en Belgique. Son premier souvenir ? "C’est le clip de Malcolm McLaren Buffalo Gals. Dedans, il y avait un collectif de danseurs, les Rocksteady Crew. On voyait ça à la télé, on se demandait ce qu’ils faisaient. On ne savait pas ce qu’était le breakdance, je l’ai découvert à travers ce clip. C’est la première fois que je voyais"scratcher"des vinyles, ça donnait un son futuriste, complètement nouveau pour moi. C’est mon premier coup de foudre pour le hip-hop."

"Tout de suite, j’ai su: c’est ça que je voulais faire". Son premier truc a été la danse, le breakdance. "Le breakdance transforme l’énergie négative en énergie positive. Dans le Bronx, il y avait une guerre des gangs et plutôt que de s’entre-tuer, les gars se défiaient dans des battles de danse. Le hip-hop a sauvé beaucoup de jeunes."

Benny B, Daddy K et Perfect ont fait connaître le hip-hop en Belgique avec le groupe Benny-B. ©Daddy K

Après la danse, il y a eu les platines, le rap… "Le hip-hop a fait ce que je suis aujourd’hui, dit Daddy K. On touchait à tout sans savoir ce qu’on faisait. C’était une façon de vivre". Il se rappelle les après-midi où il dansait dans la rue sur un carton avec les potes. Un mouvement encore très underground alors. On est au milieu des années 80. "On regardait l’émission H.I.P. H.O.P. animée par Sidney. Ca passait sur TF1 après Starsky et Hutch", sourit le DJ. Et puis fin de la décennie, début des années 1990, le hip-hop séduit le grand public avec l’explosion de Benny-B.

Peace, Love, Unity & Having fun (paix, amour, unité et amusement), la devise du hip-hop des pionniers du mouvement a été dépassée par le business. "Le rap est devenue la musique la plus écoutée dans le monde, les graffitis sont entrés dans les galeries d’art… Mais il y a toujours des passionnés qui perpétuent l’esprit…"

La fête à New York

La date du 11 août 1973 a tant marqué New York qu’elle organise ce soir un méga-concert au Yankee Stadium dans le Bronx, le stade mythique de l’équipe éponyme de base-ball: y sont annoncés d’autres vétérans du rap comme Grandmaster Caz, Kurtis Blow, The Sugarhill Gang, la pionnière Roxanne Shanté, mais aussi Lil Kim, Ice Cube, Snoop Dogg et Run DMC. En plus d’initiatives diverses tout l’été comme des séances de breakdance, graffiti ou des "block parties".