Quand Blur fait grimper un fan sur scène et que cela ne se passe pas vraiment comme prévu (vidéo)

À Lokeren hier soir par contre, où Blur se produisait à l'occasion des Lokerse Feesten, cela s’est moins bien passé pour Maxime, invité sur scène par le groupe de rock britannique pour accompagner Damon Albarn sur la chanson "To the End" et chanter les parties en français (qui étaient chantées par Françoise Hardy à la base). Mais sans doute stressé de se retrouver devant plusieurs milliers de personnes, le fan n’a pas vraiment réussi sa tâche. Damon a bien tenté de le déstresser, mais sans vraiment y parvenir.

Mais alors que le Maxime tentait d’accompagner son idole sur le refrain, le leader de Blur a préféré éloigner le micro de sa bouche pour terminer seul la chanson, avant de renvoyer le fan dans la foule.

