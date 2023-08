DJ Casper, populaire avec “Cha-Cha-Slide” dans les années 2000, est décédé à 58 ans (vidéo)

L’artiste s’est fait connaître mondialement avec le tube “Cha-Cha Slide”, sorti en 2000. C’est la chorégraphie du clip qui le démarque le plus, un concept parti d’un exercice de fitness que Willie Perry Jr avait créé pour son neveu, un entraîneur sportif.

Le DJ Casper avait décidé de transfigurer cette chorégraphie dans un hymne de la fête. Le succès sera malgré tout tardif, car c’est en 2004 qu’il explose les “charts” musicaux. Depuis, il a été une musique pour ambiancer les stades lors d’évènements sportifs.

Une fin de vie douloureuse

Son combat contre la maladie a été long et dur. “En 2016, on m’a diagnostiqué deux types de cancer : rénal et neuroendocrinien, c’est-à-dire du rein et du foie”, racontait DJ Casper lors d’une interview avec ABC7. “Ils ont essayé de m’opérer, mais ils ont découvert que le rein était relié à l’artère principale, alors ils ont décidé de ne pas le faire et de le traiter”, confiait-t-il encore en ajoutant qu’il avait du mal à s’alimenter et qu’il perdait beaucoup de poids.