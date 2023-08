Miles Kane: "Je ne veux pas tomber dans une sorte de facilité pour plaire à qui que ce soit"

Le point de départ de cet album, c’était quoi ?

Le départ c’est "One Man Band". Il y avait de la frustration après mon dernier album. J’avais une sorte de feu, de la colère en moi, il fallait que ça sorte. Alors on a écrit cette chanson et je me suis dit, je veux tout un album comme ça. Retournons aux débuts: pourquoi j’ai pris une guitare, pourquoi j’ai voulu faire de la musique. Et faisons un album sans distractions, sans cordes, cuivres, sans tout un tas de gens qui me disent quoi faire. Je me suis dit, jouons de la guitare, brute, comme ça et puis on verra bien. Sans commencer à essayer d’ajouter des tas de trucs ou essayer de faire quelque chose super malin. On n’avait pas d’objectifs de dingue: j’avais les textes, j’avais la guitare, et j’y suis allé.

Pourquoi c’était si différent des autres fois ?

Mmmh… Ce n’est pas si différent. La différence, peut-être, c’est que c’est un ensemble de chansons, plus rock, plus rapides. Le genre où t’as juste envie d’enlever ta veste et de te jeter dedans.

Des chansons rock et entraînantes mais des textes pas forcément très joyeux, comme "Troubled Son" qui ouvre l’album. Vous aimez les contrastes…

Ce sont juste des paroles honnêtes. C’est, comment dire… (il cherche le bon mot pendant un moment), je ne cherchais pas à attirer la sympathie. C’est juste honnête, un peu mélancolique. C’est une photo de comment je me sens dans la vie parfois, les hauts et les bas dans les relations, le fait que je me sente claustrophobe dans les relations à long terme. J’ai le syndrome de l’enfant unique… ça parle de tout ça.

C’est quoi le syndrome de l’enfant unique ?

Comme les enfants uniques, j’ai besoin d’un espace à moi, je suis très indépendant, un peu égoïste… Les gens doivent comprendre ça. Surtout quand on commence une relation. Ce n’est pas simple.

Comment vous vous sentez la veille de la sortie d’un album ?

(Silence) On se bat toujours un peu avec les attentes que suscitent la sortie d’un album. J’en veux toujours plus. Ce n’est pas toujours très sain, mais c’est ce qui me fait avancer, me donne du sens. (Il hésite) Je me demande, si je ne suis pas numéro un est-ce que je serais heureux quand même ? (rire) J’essaie juste de laisser les choses arriver un peu plus… Des jours j’y arrive et des jours je me dis mais pourquoi j’ai pas fait comme ça ou comme ça. Je crois que oui, c’est ça: quand l’album sort, c’est le combat de ces deux états d’esprit.

Vous avez sorti pas mal d’albums maintenant. Seul ou avec d’autres projets. C’est toujours un moment spécial ?

Oh oui ! J’en ai fait dix en tout maintenant. Peut-être que c’est mon nombre magique (rire).

Les gens écoutent des singles ou des playlists aléatoires, de plus en plus. A quel point c’est important pur vous de faire un album comme un ensemble ?

Je ne veux pas tomber là-dedans, dans une sorte de facilité pour plaire à qui que ce soit. Même si les gens ne veulent écouter que deux chansons, je continue à faire un album en entier. Pour moi, chaque album est comme un chapitre de ma vie. Ça représente qui j’étais et mon état émotionnel à ce moment-là.

Alors comment c’est de chanter sur scène d’ancienne chansons ?

J’adore ça. Ca ne me lasse pas.

Vous ne vous dites pas "Je ne suis plus le gars qui a écrit cette chanson et je ne la chanterai plus" ?

Oui, il y en a peut-être une ou deux. Mais je respecte ce que j’ai été à l’époque. Ca fait partie de moi.

"Heartbreaks (the new sensation)", au milieu de l’album est une chanson d’amour. C’est difficile à écrire, une chanson d’amour ?

Mmmh non.

Et une bonne chanson d’amour ?

Non. Je suis plutôt bon là-dedans. (rire) J’adore cette chanson, le refrain (il chante). J’adorerais que les gens reprennent ça. Ca serait incroyable.

Miles Kane, "One Man Band", Virgin.