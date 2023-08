En 2013, le DJ suédois Avicii sort ce morceau sur lequel le chanteur Aloe Blacc qui vient de sortir I Need A Dollar, pose sa voix. Il est composé avec Mike Einziger, le guitariste du groupe de rock américain Incubus. Ce titre annonce "True", le premier album du DJ producteur qui doit paraître en septembre.

Et c’est un carton: il se classe numéro 1 pendant plusieurs semaines dans plus de trente pays du monde entier, dont la Belgique, aussi bien au nord qu’au sud du pays.

Avicii, Tim Bergling de son vrai nom, pas tout à fait 24 ans à l’époque, s’est fait remarquer pour des remixes de titres de Madonna, David Guetta, de nombreuses collaborations dans le monde de la musique électronique… Il joue dans de gros festivals spécialisés internationaux et est classé 3e meilleur DJ du monde par le magazine DJ Mag. Mais c’est avec ce titre, "Wake me up" que sa musique touche vraiment le grand public.

Il y a la musique entêtante, mais aussi les paroles qui marquent. Le texte évoque le fait de ne pas se sentir à sa place, d’être incompris. Le titre a été nommé l’année suivante dans la catégorie "meilleur texte" aux Billboard Music Awards, l’une des plus importantes remises des prix de l’industrie américaine.

Selon le magazine américain Forbes, Avicii fait en 2015 partie des trente personnalités de moins de 30 ans les plus influentes du monde dans le domaine musical.

Il annonce l’arrêt des tournées en 2016 pour raison de santé. Il se suicide en 2018, sa famille annonce qu’il souffrait d’une grave dépression. Il avait 28 ans.

2003 Jonatan Cerrada – Je voulais te dire que je t’attends

Le 10 juillet 2003, la première saison de l’émission phénomène "Nouvelle star" de M6 s’achève sur la victoire d’un blondinet à la gueule d’ange: Jonatan Cerrada. Il a tout juste 18 ans il est né à Liège de parents d’origine espagnole. Dans la foulée, il sort son premier single en solo: "Je voulais te dire que je t’attends", une reprise de Michel Jonasz. Sa version est n°1 en Wallonie en été 2003.

C’est un titre qu’il avait interprété pendant l’émission.

Le public belge l’a découvert tout minot dans le télécrochet de la RTBF "Pour la gloire". Mais c’est bien en France que sa carrière va se développer à la suite de sa victoire à Nouvelle Star. Avec une participation à l’Eurovision l’année suivante, la participation à une série "Un, dos, tres", à des comédies musicales, la sortie de deux albums au succès relatif. Après la disparition brutale de son frère, il décide de tout quitter pour partir vivre en Indonésie. Il apprend la langue et devient une star dans le pays. Il est revenu récemment s’installer en Belgique avec son compagnon et leur enfant. Il est prof de chant et comédien.

1993 UB40 – (I Can’t Help) Falling In Love With You

Encore un titre dont la reprise ferait (presque) oublier l’original. C’est Elvis Presley qui en est l’interprète en 1961 (de cette version anglaise, en tout cas). Avec sa jolie voix de crooner, une orchestration minimaliste et des chœurs qui l’accompagnent, il en fait la bande originale parfaite du film "Blue Hawaii". Elle est composée par George David Weiss, Luigi Creatore et Hugo Peretti.

UB40 a accéléré le tempo, ajouté un rythme reggae qui fait la marque de la formation britannique, et un son très années 80-90. Mais UB 40 a gardé les choeurs. Cette version a été numéro n°1 dans 12 pays dont la Belgique. Elle a même passé 7 semaines en tête des ventes US cet été-là.

Ce titre figure sur l’album "Promises and Lies", le 10e du groupe et son plus gros succès avec 9 millions de copies écoulées.

1983 Mike Oldfield – Moonlight Shadow

Le titre est certainement avec "Tubular Bells", le plus grand hit du musicien britannique Mike Oldfield. Il est extrait de l’album "Crises", son premier à contenir autant de chansons et moins d’instrumentaux.

Il est interprété par la chanteuse écossaise Maggie Reilly qui était au départ sa choriste.

Dans les paroles, il est question d’une femme qui voit, impuissante, un homme s’écrouler sous les balles d’un tueur. Et le texte a généré des spéculations, certains y voyaient une allusion à l’assassinat de John Lennon sous les yeux de Yoko Ono. L’artiste a raconté dans une interview que son inspiration était plutôt le film "Houdini, le grand magicien", avec Tony Curtis qui parle de communication avec les morts. Tout en admettant qu’il était bien à New York le soir où c’est arrivé et que cet événement avait pu le marquer de manière inconsciente.

1973 Michel Sardou – La maladie d’amour

Elle court, elle court, la maladie d’amour … le genre de refrain qui s’insinue facilement dans le cerveau. Et pour un loooong moment (pardon).

Le 45 tour, avec en face B "Le Curé" se vendra à un million d’exemplaires. Et la chanson restera n°1 des ventes en France pendant 10 semaines. Michel Sardou coécrit le texte avec Yves Dessca alors que Jacques Revaux signe la musique.

"La maladie d’amour" donne son titre au 4e album de Michel Sardou début juillet 1973. Un album bardé de tubes. On y retrouve en plus "Les Vieux mariés", "Les Villes de solitude", "La Marche en avant", "Interdit aux bébés"…

Sardou en enregistrera une version espagnole en 1981 (on vous laisse vous faire votre propre avis sur l’accent…)

1963 Patricia Carli – Demain tu te maries (arrête, arrête, ne me touche pas)

Patricia Carli, de son vrai nom Rosetta Ardito doit ses débuts à Nicole Barclay, épouse d’Eddy (Barclay) fameux producteur de disques français. C’est elle qui l’a encouragée à écrire des chansons.

Elle se fait connaître avec ce titre et son refrain " arrête arrête ne me touche pas ". Une chanson qui n’est pas autobiographique puisqu’elle est mariée à Léo Missir, compositeur qui produira ses disques et qui deviendra le directeur artistique de Daniel Balavoine.

Ce succès emmènera la chanteuse jusqu’aux planches de l’Olympia, en première partie de Gilbert Bécaud.

Par la suite, elle écrira surtout pour les autres. Notamment "La tendresse" pour Daniel Guichard, mais aussi de nombreuses chansons pour Mireille Mathieu, Claude François, Nicoletta, Tino Rossi, Christian Delagrange ou Dalida, entre autres.

Patricia Carli a aujourd’hui 85 ans. Elle est née en Italie mais ça famille a émigré en Belgique juste après la Seconde guerre mondiale où son père était mineur.