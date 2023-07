Post Malone plus vrai que nature (****)

C’est pareil pour la musique: depuis ses débuts, on lui reproche de ne pas choisir. Optant à ses débuts pour un "mumble-rap" assez irrésistible, il n’a jamais hésité à y apporter une touche plus pop ou parfois carrément rock, se mettant la planète rap, un peu bas de plafond, à dos. Attitude d’autant plus idiote que le jeune homme s’en cogne, lui, ce qui l’intéresse c’est la mélodie et ce dont il rêve c’est de poigner dans une guitare.

La voix assumée

C’est chose faite avec cet Austin qui porte son nom comme un emblème (le jeune homme est né Austin Richard Post) et n’est donc en rien une référence au Texas. De la première (et sublime) chanson, Don’t Understand, jusqu’à la dernière note de Laugh it Off, il y a des guitares partout. "J’ai joué de la guitare sur toutes les chansons de l’album et c’était vraiment, vraiment une expérience amusante ", confiait-il sur son compte Instagram en annonçant la sortie prochaine de l’album, en mai dernier.

Lui qui assume de plus en plus ses qualités de chanteurs et une voix chevrotante, un brin voilée, se met franchement à nu sur des titres comme Don’t Understand ("I don’t understand why you love me so much, ‘Cause I don’t like myself" – "Je ne comprends pas pourquoi tu m’aimes tant parce que je ne m’aime pas") à la guitare sèche ou la très belle ballade Hold my Breath.

Pas totalement sincère

Si toutes ses chansons portent la marque d’un alcool qui lui colle trop à la peau, Austin, tente sincèrement de se dévoiler mais n’y parvient pas encore totalement. Roi de la pirouette, Post ose des textes sans détours mais ne parvient jamais vraiment à atteindre sa conclusion ; pas celle que l’on souhaiterait du moins.

On aurait souhaité un peu de recul sur une situation qui ne semble plus vraiment lui convenir. Mais au-delà de cela, Austin est un grand disque avec ce qu’il faut de tubes pop ( Chemical, Too Cool to Die), de repentir rock ( Laugh it Off) et d’emo faussement romantique ( Socialite). Du caviar.

"Austin", Universal.