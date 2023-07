Madonna va mieux après sa grave infection : elle se filme en train de danser pour un anniversaire tout particulier

Après quelques jours passés aux soins intensifs, Madonna avait rassuré ses fans en donnant de ses nouvelles sur les réseaux sociaux le 10 juillet, mais elle n’avait pas encore fait de réapparition publique.

C’est désormais chose faite puisque la superstar américaine a enflammé les internautes avec une vidéo publiée sur son compte TikTok, ce jeudi 27 juillet 2023. On peut y voir la chanteuse de 64 ans se déhancher sur son tube “Lucky Star”, faire un clin d’œil et envoyer un baiser à l’attention de ses abonnés.

”Pouvoir bouger mon corps et danser juste un peu me donne l’impression d’être la star la plus chanceuse du monde ! Merci à tous mes fans et à mes amis ! Vous aussi vous êtes ma bonne étoile ! Et joyeux 40e anniversaire à mon tout premier album”, a écrit la chanteuse en légende de la vidéo.

Et pour cause, ce jeudi, cela faisait 40 ans jour pour jour que Madonna sortait son tout premier disque. Un album éponyme qui compte notamment les morceaux “Borderline”, “Holiday”… et “Lucky Star”.

Il est prévu que la tournée mondiale de la star fasse étape dans 11 villes européennes, et notamment en Belgique. Ce sera au Sportpaleis d’Anvers les 21 et 22 octobre prochain.