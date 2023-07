Mick Jagger, l’éternel jeunot

À moins que ce ne soient les excès en tous genres qui l’ont rendu inoxydable. Car, comme l’écrit fort justement François Salaün dans le récent Satisfucktion – Les Rolling Stones, une leçon de morale, paru en avril dernier: "Les Stones se droguaient, buvaient, juraient en public, avaient une sexualité débridée et ne se coupaient pas les cheveux. Ils n’étaient certes pas les premiers, mais eux avaient compris comment ériger cette attitude en principe et étendard."

Sir Michael Philip Jagger

Ça n’a effectivement pas empêché Mick Jagger d’être anobli en 2003 "pour services rendus à la musique", par… le prince Charles: la reine Elizabeth ayant réussi ce jour-là à avoir un agenda trop chargé que pour décorer celui qui défraya bien trop la chronique.

S’il est toujours en pleine forme, Mick Jagger a quand même subi une opération du cœur en 2019. Mais son régime draconien à base de yoga, de jus d’herbes, de fruits et de vitamines a préservé sa silhouette svelte et sa forme physique.

Est-il encore besoin de rappeler le parcours de cet éternel jeunot, né dans une famille de la classe moyenne, le 26 juillet 1943 à Dartford. Fils d’une coiffeuse et d’un professeur d’éducation physique, rien ne le prédestine à une carrière de musicien: entré en 1961 à la prestigieuse London School of Economics, il aurait dû faire carrière dans les affaires. Mais assez rapidement, il se lasse des cours de finance et leur préfère le rythm’n blues de Chuck Berry.

Il commence à jouer avec son ami d’enfance Keith Richards en 1960 et forme en 1962 The Rollin’Stones (d’après un titre de Muddy Waters), qui deviendront The Rolling Stones dès 1963, avec Brian Jones à la manœuvre, Bill Wyman à la basse et Charlie Watts à la batterie.

Soixante ans plus tard, les Stones roulent toujours et devraient sortir un nouvel album d’ici la fin de l’année et la réédition, aujourd’hui, de leur best of, Forty Licks qui devrait compter quatre titres inédits.

François Salaün, "Satisfucktion – Les Rolling Stones, une leçon de morale", Les Presses de la Cité, 200 p.