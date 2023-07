De l’importance des bouchons d’oreille pendant les festivals : “Dans certains concerts, on avoisine les 120 dB, soit le bruit d’un avion à réaction”

Autre constat interpellant : 63 % des 15-25 ans interrogés ne comprennent même pas l’intérêt de porter des bouchons d’oreille lors d’événements bruyants. Et pourtant, de l’aveu même des oto-rhino-laryngologistes, “les protections auditives ont un réel intérêt”.

“Avoir des acouphènes après un concert ne doit jamais être considéré comme normal. C’est déjà le signe que l’oreille a été agressée”, assure Anaïs Grégoire, ORL et chef de clinique adjointe aux cliniques universitaires Saint-Luc à Woluwe-Saint-Lambert. “En cette période de festivals, où les rassemblements bruyants s’enchaînent, tout est donc bon à prendre pour diminuer les risques de traumatismes pour les oreilles. ” Ce que confirme son confrère Thibert Robillard, actif au CHU UCL Sainte-Elisabeth à Namur. “Pour les spectateurs qui sont très proches de la scène, écouter la musique avec des protections auditives n’est clairement pas du luxe. Dans certains concerts, on dépasse les 100 décibels mesurés. Parfois, on avoisine même les 120 dB, ce qui correspond au bruit d’un avion à réaction au décollage. Alors, peut-être bien que tous les festivaliers ne souffriront pas longtemps d’acouphènes ou de graves lésions, mais il reste primordial de bien se protéger dès qu’on se trouve proche d’un son qui dépasse le seuil des 70 dB. ”

Car, si une longue exposition à des décibels élevés ne provoque pas toujours une perte de l’audition, “elle y contribue”, poursuit Anaïs Grégoire. “Et plus on monte dans les décibels, moins de temps il faut pour être victime de lésions. ” À titre d’exemple, il est ainsi déconseillé de rester plus de 20 minutes à proximité d’un son mesuré à 100 dB, soit le niveau sonore maximum réglementé par les autorités belges.

“Qu’on soit clair : une exposition de quelques secondes à 120 dB suffit déjà à endommager les cellules ciliées de l’oreille interne. Les séquelles sont alors définitives”, répète le Dr. Thibert Robillard.

guillement Les bêtes bouchons qui n’atténuent que les sons aigus mais pas les sons graves ont beaucoup moins d’intérêt.

Pour éviter toute perte d’audition, un seul objectif : redescendre sous la barre des 80 décibels. Et pour y parvenir, peu de solutions existent. “Soit vous vous éloignez de la scène et des baffles, mais votre expérience musicale en prend un coup, soit vous vous équipez de bons bouchons d’oreille”, résume l’ORL namurois.

“Les protections standards permettent de baisser l’exposition au bruit de 20 décibels”, souligne Anaïs Grégoire. “C’est un bon début. En tout cas, ce n’est jamais négligeable, surtout sur le long terme. Mais pour qu’une protection auditive soit efficace, il faut aussi qu’elle filtre tous les sons de façon homogène. Les bêtes bouchons qui n’atténuent que les sons aigus mais pas les sons graves ont beaucoup moins d’intérêt. Pour votre santé mais aussi pour votre plaisir car la qualité de la musique s’en ressentira. ”

Dans un marché plus vaste et plus concurrentiel qu’il n’y paraît, les envies et les besoins des consommateurs poussent donc les fabricants à s’améliorer toujours plus. Exemple à Anvers où Loop Earplugs, dont les protections ont été élues “meilleurs bouchons d’oreille” par le “New York Times” en 2019, s’évertue à produire des paires à la fois efficaces, confortables et élégantes pour convaincre les sceptiques.

“Notre objectif est de briser le tabou qui entoure les protections auditives afin qu’elles deviennent aussi courantes que des lunettes de soleil, par exemple”, explique Dimitri O, le cofondateur de la société belge dont les bouchons peuvent réduire les nuisances externes jusqu’à 27 dB. “Autrement dit, nous voulons prouver que porter des Loops ne doit pas être un obstacle pour profiter pleinement de la vie et de la musique. ”

Bouchons d’oreille : des prix entre 3 euros et 200 euros

Pour les protections auditives, les prix peuvent aussi varier plus ou moins fortement.

Ainsi, s’il est déjà possible d’acheter de simples bouchons d’oreille en polypropylène pour 3 euros, force est de constater que les prix peuvent grimper plus ou moins rapidement.

Chez Loops Earplugs, qui est la seule entreprise belge à concurrencer les grosses cylindrées mondiales que sont 3M, Alpine ou encore Quies, les prix varient entre 20 et 40 euros selon l’efficacité du canal acoustique, du filtre à mailles et de la membrane de réduction du bruit.

“Et puis, il y a aussi les protections auditives sur mesure dont le prix est plus élevé, entre 150 et 200 euros”, détaille le Dr. Thibert Robillard. “Dans ce cas, les bouchons sont moulés sur mesure et sont composés de filtres très pointus. C’est un investissement important, mais il peut être assez vite rentabilisé pour ceux qui assistent à plusieurs concerts par an. ”