Blur s’offre une nouvelle jeunesse: "Comme dans un mariage, il faut surprendre l’autre pour que ça fonctionne encore au bout de 35 ans"

Comme aux premiers jours, Blur a réussi à raviver la flamme pour livre un de ses meilleurs albums. ©Reuben Bastienne-Lewis

La seule chose qui motive donc leurs retours épisodiques sur scène ou de s’enfermer en studio, c’est la joie de se retrouver. D’ailleurs, en 20 ans, ce n’est que le deuxième album studio du quatuor. "Quand nous avons mis un terme à Blur, c’était il y a 20 ans et heureusement nous étions tous encore assez jeunes pour nous lancer dans de nouvelles choses, explique Alex James, le bassiste du groupe. Mais quand nous nous retrouvons, je pense que nous le faisons pour les bonnes raisons. Dès les premières répétitions, c’est incroyable de voir que l’alchimie est toujours là ; comme si nous nous étions quittés la veille. Nous avons passé tellement d’années à jouer tous les jours, durant des heures que lorsqu’on se retrouve, il suffit d’appuyer sur un bouton et tout se remet en place."

Back to basics

Au fil des ans et des albums, Blur a tenté pas mal de choses, osé jouer avec une chorale gospel, utiliser la puissance d’une section de cuivres… Mais aujourd’hui avec The Ballad of Darren, le groupe revient aux basiques (v. ci-dessous). "Cette fois-ci, c’était juste nous quatre", sourit Alex James.

Et pour en arriver là, il aura fallu beaucoup de remise en question. "Quand on s’est retrouvé tout a été très vite, le disque a été plié en une semaine, c’était magique mais avant cela, il m’a fallu deux ans pour que j’arrive à me dire “pourquoi pas ?”. Vous savez, je vis avec ma famille dans une ferme. Nous avons une vie très simple et quand je repensais à la route, aux hôtels… Je n’en avais pas envie. Mais quand on y est et qu’on voit ces milliers de personnes partout dans le monde qui chante nos chansons, on se dit que c’est un cadeau incroyable. Par contre, retourner en studio, c’était encore autre chose: on se demande si on saura encore faire ça."

"Il se pourrait que ça soit notre meilleur disque"

Il aura fallu huit ans pour digérer The Magic Whip et se remettre au boulot. "Je me demande si ce n’est pas notre meilleur album ! Ce disque marque un véritable tournant ; dans sa démarche, il est aussi honnête que Modern Life is Rubish . Il y a quelque chose de vraiment sincère sans aucune nostalgie."

Au bout de 35 ans, la magie est toujours bien présente et à en croire le sourire sur le visage d’Alex James, on imagine le plaisir qu’ils ressentent à se retrouver. "Je crois que ce qui a aidé cette fois, c’est que chacun a réussi à surprendre les autres. On a tous eu des projets solos ou avec d’autres groupes et cette expérience-là, on l’a amenée avec nous. C’est un peu comme un mariage: si vous voulez que ça fonctionne encore au bout de 35 ans, il faut surprendre l’autre !"

Et sur scène, la magie continue d’opérer. "C’est une sensation indescriptible: quand on a joué à Wembley, qui reste quand même très emblématique, je me suis dit: “waw, ça fait vraiment beaucoup de monde !”, et puis les premières notes résonnent et on oublie tout. Puis, j’ai tendance à penser que plus il y a de monde, meilleure est la musique."

En concert aux Lokerse Feesten le 8/08.