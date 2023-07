On connaît enfin l’affiche noir-jaune-rouge du grand concert des 10 ans de règne du Roi Philippe le 21 juillet au Cinquantenaire

Outre le défilé militaire, vous attendez sans doute avec impatience le concert qui précédera le feu d’artifice au Cinquantenaire. Sous le slogan “Happy Belgium !”, la scène accueillera dès 21h des grands noms de la musique pop belge. Dont Ozark Henry, Daan, Axelle Red, Hamza, RORI, Colt, Gustaph, ou encore Loïc Nottet (lire plus bas).

Annelies Verlinden et Ludivine Dedonder ont déjà mangé une part du gâteau des 10 ans de règne du Roi Philippe lors de la présentation du programme du 21 juillet. ©BVB

Un défilé de 1345 personnes

Le défilé militaire aura lieu vendredi entre 16h00 et 18h00. Il passera devant la tribune des représentants du pays et de la famille royale, installée devant le Palais Royal de Bruxelles. Ce sont 1.345 hommes et femmes qui y participeront, issus non seulement de l’armée mais aussi de la société civile. Outre les militaires, avec 59 véhicules de l’armée de terre, ainsi que 109 vétérans de l’armée, 70 jeunes prendront ainsi place dans ce défilé.

La composante aérienne de l’armée défilera également dans les airs. Vingt-sept avions, dont 10 F-16, proposeront un spectacle aérien. Et les Forces spéciales seront présentes avec une démonstration “surprise” au Roi et au public, a précisé la ministre Dedonder.

Village au parc

À côté de ce défilé traditionnel, sera installé, dans le Parc Royal, un grand village militaire, où 380 membres de la Défense seront présents pour faire la démonstration de 30 véhicules, dont des drones et un bateau d’intervention. Un parcours d’obstacles est également prévu pour les plus petits. Ces activités sont destinées à promouvoir les métiers de l’armée. “En quatre ans, 10.000 soldats ont rejoint l’armée”, a déclaré la ministre Dedonder. “Je suis fière du fait que des jeunes manifestent un intérêt pour le renforcement de l’armée. Nous avons lancé une nouvelle campagne de recrutement et j’invite toutes les personnes intéressées à venir au village militaire le jour de la fête nationale”.

Outre l’armée, les ministres ont la volonté de mettre à l’honneur d’autres métiers liés à la sécurité de la population. Ainsi, différents services de sécurité, de secours et de police défileront également devant le Palais Royal, et ces services disposeront également de stands où le public pourra venir les rencontrer. “La population peut, de cette manière, se familiariser avec ce que les services de sécurité et d’urgence, les pompiers et la protection civile font toute la journée et quelles techniques ils maîtrisent pour garantir la sécurité”, a déclaré la ministre Verlinden.

Ozark Henry, Daan, Mentissa, Hamza ou Loïc Nottet

En plus du défilé donc, le concert gratuit aura lieu dans le Parc du Cinquantenaire pour la deuxième année consécutive, sous le slogan “Happy Belgium !” Pour clôturer cette fête nationale particulière, qui marquera les 10 ans de règne de Philippe Ier, des concerts auront lieu dès 21h00, avec notamment d’Ozark Henry, Daan, Camille, Axelle Red, Mentissa, Hamza, RORI, Paul Michiels, Colt, Gustaph, Loïc Nottet et Amber Broos.

Et pour ceux qui sont plus intéressés par la culture, les musées fédéraux seront ouverts gratuitement au public vendredi.

La soirée se terminera par un show laser et le traditionnel feu d’artifice, à partir de 23h dans le Parc du Cinquantenaire.

Il est encore à rappeler que de nombreux axes de la capitale seront fermés à la circulation vendredi, notamment la place Poelaert, la place du Grand Sablon, la place Royale et le Mont des Arts, mais aussi les tunnels Cinquantenaire et Loi. Les services de police conseillent à la population de ne pas se rendre à la fête nationale en voiture et d’utiliser au maximum les transports en commun et autres moyens de mobilité douce.