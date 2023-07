Mort de Jane Birkin: retour sur ses multiples vies, avec ou sans Gainsbourg (vidéo)

Au bilan, une vie incroyablement riche, des films, des pièces de théâtres, des disques, des tournées et surtout des compagnons mythiques et une descendance déjà célèbre (lire ci-dessous).

Fille d’un commandant de la Navy et d’une comédienne célèbre, Judy Campbell (muse du dramaturge Noël Coward) d’une famille de trois enfants (son frère Andrew sera acteur et réalisateur), elle grandit dans un internat de l’île de Wight où on l’appelle...par son numéro de chambre ("99").

Dans les années 60, elle débute dans le cinéma anglais du ("The Knack" de Richard Lester) et la vague du swinging London, est remarquée en mannequin dans "Blow up" de Michelangelo Antonioni, palme d’or 1967. A 20 ans, elle épouse John Barry, l’un des plus célèbres compositeurs de musique de films (dont plusieurs James Bond), union dont naîtra Kate Barry. Elle divorce rapidement et tente sa chance en France.

Dans l’étrange et bohème "Slogan" de Pierre Grimbat (1968), elle rencontre Serge Gainsbourg, acteur et compositeur de la bande originale. Il l’aborde de façon arrogante et narquoise, mais elle surtout voit en lui un éternel timide talentueux et complexé. Coup de foudre. Elle devient sa compagne et sa muse, créant avec lui un couple "people" photogénique et aux poses provocatrices.

Point d’orgue dès 1969, le sulfureux 45 tours "Je t’aime moi non plus", au départ créé pour Brigitte Bardot (et enregistré avec celle-ci, mais non diffusé) devenu un slow mythique, déclaré obscène à l’époque par le journal du Vatican.

Un " Je t’aime… moi non plus " qui est l’emblème d’un premier album "Jane Birkin - Serge Gainsbourg " contenant des classiques comme " 69 année érotique" ou le très beau "Jane B".

Jane est aussi la pochette et la voix féminine d’un des grands albums de Gainsbourg, "l’Histoire de Mélody Nelson " (1971), coécrit avec l’arrangeur génial Jean-Claude Vannier, disque-concept incompris et mal vendu à sa sortie mais considéré aujourd’hui comme un chef d’oeuvre musical absolu et influent.

S’ensuivront aussi jusqu’en 1990 (et donc 10 ans après leur rupture), une demi-douzaine d’albums à l’enseigne de Jane seule, coécrits majoritairement par Gainsbourg. On se souvient encore de "Di Doo dah" (1973), de "Lolita go home " (1975) ou du tube " Ex-fan des sixites " et sa litanie de célébrités (1978).

Mais avec "Babe alone in Babylone " en 1983, Gainsbourg livre via Birkin son dernier disque majeur, chapelet post-rupture de chansons de bouleversantes comme "Les dessous chics" ou "Fuir le bonheur de peur qu’il ne se sauve".

Mais revenons au cinéma. Dans les années 70, Jane Birkin devient une actrice très populaire avec des succès énormes au box-office via des prestations en ravissante idiote dans "La moutarde de monte au nez" (1974) ou "La Course à l’échalote " (1975), deux films de Claude Zidi où elle partage l’affiche avec Pierre Richard. Ajoutons-y "L’Animal" (1977) du même Zidi, avec Jean-Paul Belmondo.

Le cinéma d’auteur l’appelle aussi, elle qui s’était retrouvée dans "La Piscine" de Jacques Deray dès 1968, sous le soleil et entre Delon et Romy Schneider. Elle est dans "Le Mouton enragé" (1974) de Michel Deville, dans "Sérieux comme le plaisir" de Robert Benyoun ou "La fille prodige" de Jacques Doillon, qui va devenir son premier compagnon post-Gainsbourg (pendant 12 ans) et pour qui elle jouera plus tard "La Pirate" ou "Comédie !" avec Alain Souchon.

On la retrouvera aussi chez Jacques Rivette ("L’amour par terre", 1983), dans "Dust " de la belge Marion Hansel (1985), " Soigne ta droite" (1987) de Godard ou "Daddy nostalgie" (1990) de Bertrand Tavernier. En 1988, la réalisatrice Agnès Varda lui consacre un portrait sous forme d’entretiens et de sketches, " Jane B. par Agnès V.".

Elle passe à la réalisation en 1992 avec "Oh ! Pardon tu dormais" avec Michel Piccoli et réalisera aussi le confidentiel "Boxes" ("les Boîtes") en 2007, qui scanne ses rapports à ses parents et à ses filles.

En 1980, Jane Birkin s’est donc séparée de Serge Gainsbourg, lassée, semble-t-il d’une vie où elle attend perpétuellement que l’artiste rentre de ses virées nocturnes. Il aurait été aussi parfois brutal, de son propre aveu. Concernant son pygmalion, Jane Birkin s’adonnera parfois à des déballages malaisants, via notamment la publication de carnets intimes.

C’est séparation n’empêchera pas un parcours copieux puisqu’elle sera souvent au théâtre et qu’elle mettra en œuvre des albums reprenant les chansons de son ex-compagnons (cf. "Versions Jane" en 1996 ou "Birkin/Gainsbourg: le symphonique" en 2017), ou suscitant des compositions chez les ténors de la "french pop" tels Miossec, Chamfort ou Daho (cf. l’album "À la légère"en 1998).

Ce n’est qu’en 1986, à 40 ans, que Jane Birkin a enfin chanté sur scène. En témoigne l’album "Bataclan".

Le 6 septembre dernier, à 74 ans, on apprend qu’elle a été victime d’un AVC. Elle avait donc annulé ces derniers mois tournées et participations à des festivals.

Trois filles de trois pères mythiques, trois artistes...

La première fille de Jane Birkin, Kate Barry, était née en 1967 à Londres. Son père était le compositeur de musiques de film John Barry (décédé en 2011), connu pour une multitude de musiques de films dont une kyrielle de James Bond (de « Bon baisers de Russie » en 1963 à « Tuer n’est pas jouer » en 1987) mais aussi de classiques comme « Out of Africa », « Danse avec les loups » ou la série culte « Amicalement vôtre ». Kate fut élevée par Serge Gainsbourg jusqu’à l’âge de 13 ans puis par son beau-père Jacques Doillon. Elle a toujours conservé sa nationalité anglaise, bien qu’ayant fait carrière en France. Elle avait fondé un centre d’aide et de prévention des toxico-dépendances par l’entraide, puis elle était surtout connue comme photographe-portraitiste. Elle est décédée le 11 décembre 2013 après avoir chuté de l’appartement (un quatrième étage) où elle venait d’emménager. Suicide ou accident? La cause de la chute demeure mystérieuse.

La seconde, c’est Charlotte Gainsbourg, née en 1971, et fille de Serge. C’est la plus célèbre des trois, couronnée d’un césar du meilleur espoir féminin dès 1986 pour « L’Effrontée » de Claude Miller. Le clip de son père, « Lemon incest » la fait connaître aussi du grand public. On ne compte plus les films remarquables où elle a tourné en français (la comédie à succès « Prête-moi ta main » d’Eric Lartigau) ou en anglais (les films du danois Lars Von Trier « Antichrist », «Melancholia » ou « Nymphomaniac»). Elle a aussi cinq albums à son actif, généralement composé par des pointures comme son père ou Beck.

Quant à Lou Doillon, née le 4 septembre 1982 et fille du cinéaste Jacques Doillon, c’est une artiste éclectique, d’abord actrice d’une quinzaine de films, également mannequin, et puis chanteuse et compositrice dont le premier album "Places " en 2012 lui vaut une Victoire de la musique, dans un style folk rock sous influence Nick Drake ou Léonard Cohen. Depuis, elle tourne dans le monde entier et a signé deux autres disques.